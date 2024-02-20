https://ria.ru/20240220/gostekh-1928415101.html

Чернышенко заявил о высоком уровне защиты платформы "Гостех" от киберугроз

Чернышенко заявил о высоком уровне защиты платформы "Гостех" от киберугроз - РИА Новости, 20.02.2024

Чернышенко заявил о высоком уровне защиты платформы "Гостех" от киберугроз

Российская платформа "Гостех" имеет один из самых сильных уровней защиты от киберугроз, также с помощью платформы сокращаются сроки и стоимость разработки... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:48

2024-02-20T11:48

2024-02-20T11:48

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская платформа "Гостех" имеет один из самых сильных уровней защиты от киберугроз, также с помощью платформы сокращаются сроки и стоимость разработки информационных систем и сервисов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Евроазиатском IT-форуме в пресс-центре "Россия сегодня". "Гостех" дает доступ к прикладным сервисам – это лучшие решения, созданные российскими компаниями. Как следствие, в разы сокращаются сроки и стоимость разработки информационных систем и сервисов. Платформа "Гостех" имеет беспрецедентный уровень защиты от киберугроз", - сказал Чернышенко. Он напомнил, что Россия находится на четвертом месте в мире по числу генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ) и входит в топ-10 стран по общей мощности суперкомпьютеров. Кроме того, по его словам, РФ вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем цифровизации госсектора. "Ведущие разработчики создают для крупнейших компаний кросс-отраслевые решения, востребованные не только внутри страны, но и на рынках государств-партнеров", - сказал он, добавив, что сейчас 80% зарубежных цифровых продуктов имеют отечественные аналоги. "Гостех" - платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы.

https://ria.ru/20240206/chernyshenko-1925660022.html

https://ria.ru/20240207/utechki-1925889597.html

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технологии, россия, дмитрий чернышенко