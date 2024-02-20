https://ria.ru/20240220/gostekh-1928415101.html
Чернышенко заявил о высоком уровне защиты платформы "Гостех" от киберугроз
Чернышенко заявил о высоком уровне защиты платформы "Гостех" от киберугроз - РИА Новости, 20.02.2024
Чернышенко заявил о высоком уровне защиты платформы "Гостех" от киберугроз
Российская платформа "Гостех" имеет один из самых сильных уровней защиты от киберугроз, также с помощью платформы сокращаются сроки и стоимость разработки... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:48
2024-02-20T11:48
2024-02-20T11:48
технологии
россия
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925679921_0:167:3046:1880_1920x0_80_0_0_a553f808c26e20da88f395fdfda9e84f.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская платформа "Гостех" имеет один из самых сильных уровней защиты от киберугроз, также с помощью платформы сокращаются сроки и стоимость разработки информационных систем и сервисов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Евроазиатском IT-форуме в пресс-центре "Россия сегодня". "Гостех" дает доступ к прикладным сервисам – это лучшие решения, созданные российскими компаниями. Как следствие, в разы сокращаются сроки и стоимость разработки информационных систем и сервисов. Платформа "Гостех" имеет беспрецедентный уровень защиты от киберугроз", - сказал Чернышенко. Он напомнил, что Россия находится на четвертом месте в мире по числу генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ) и входит в топ-10 стран по общей мощности суперкомпьютеров. Кроме того, по его словам, РФ вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем цифровизации госсектора. "Ведущие разработчики создают для крупнейших компаний кросс-отраслевые решения, востребованные не только внутри страны, но и на рынках государств-партнеров", - сказал он, добавив, что сейчас 80% зарубежных цифровых продуктов имеют отечественные аналоги. "Гостех" - платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы.
https://ria.ru/20240206/chernyshenko-1925660022.html
https://ria.ru/20240207/utechki-1925889597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925679921_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_250d533fcfe63b5f99fdcd808d2c0fc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий чернышенко
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко заявил о высоком уровне защиты платформы "Гостех" от киберугроз
Чернышенко: "Гостех" имеет беспрецедентный уровень защиты от киберугроз
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская платформа "Гостех" имеет один из самых сильных уровней защиты от киберугроз, также с помощью платформы сокращаются сроки и стоимость разработки информационных систем и сервисов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Евроазиатском IT-форуме в пресс-центре "Россия сегодня".
"Гостех" дает доступ к прикладным сервисам – это лучшие решения, созданные российскими компаниями. Как следствие, в разы сокращаются сроки и стоимость разработки информационных систем и сервисов. Платформа "Гостех" имеет беспрецедентный уровень защиты от киберугроз", - сказал Чернышенко.
На платформе "Гостех" работает более трети федеральных органов власти
Он напомнил, что Россия находится на четвертом месте в мире по числу генеративных моделей искусственного интеллекта (ИИ) и входит в топ-10 стран по общей мощности суперкомпьютеров. Кроме того, по его словам, РФ вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем цифровизации госсектора.
"Ведущие разработчики создают для крупнейших компаний кросс-отраслевые решения, востребованные не только внутри страны, но и на рынках государств-партнеров", - сказал он, добавив, что сейчас 80% зарубежных цифровых продуктов имеют отечественные аналоги.
"Гостех" - платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы.
Центр киберугроз оценил объем утечек данных в России за 2023 год