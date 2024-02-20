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Минэнерго не исключило, что ФРГ изменит отношение к "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.02.2024
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16:31 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/gazoprovod-1928510997.html
Минэнерго не исключило, что ФРГ изменит отношение к "Северному потоку — 2"
Минэнерго не исключило, что ФРГ изменит отношение к "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.02.2024
Минэнерго не исключило, что ФРГ изменит отношение к "Северному потоку — 2"
Приостановка властями США процесса одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж может повлиять на отношение Германии к... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:31
2024-02-20T16:31
выставка-форум "россия"
экономика
россия
германия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
выставка-форум "россия"
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Приостановка властями США процесса одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж может повлиять на отношение Германии к проекту "Северный поток — 2" и его запуску, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока — 2", но Германия не открывает его. В прошлом месяце Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями. По словам Шульгинова, для запуска "Северного потока — 2" нужно, чтобы "другая сторона дала согласие" и организовывала технические работы. "Я думаю, что все будет зависеть от того, что у них будет происходить. Любые заявления, даже американцев о лицензировании СПГ, могут привести к пониманию того, что экспорт СПГ из США нестабилен, не гарантирован. Может быть, наступит понимание, что надо к этому (проекту "Северный поток — 2" - ред.) вернуться", - сказал министр журналистам в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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экономика, россия, германия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия", северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Германия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Выставка-форум "Россия", Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Минэнерго не исключило, что ФРГ изменит отношение к "Северному потоку — 2"

Шульгинов: решение США по СПГ может изменить отношение к "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Приостановка властями США процесса одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж может повлиять на отношение Германии к проекту "Северный поток — 2" и его запуску, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Россия готова подавать газ в Европу по неповрежденной трубе "Северного потока — 2", но Германия не открывает его. В прошлом месяце Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями.
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По словам Шульгинова, для запуска "Северного потока — 2" нужно, чтобы "другая сторона дала согласие" и организовывала технические работы.
"Я думаю, что все будет зависеть от того, что у них будет происходить. Любые заявления, даже американцев о лицензировании СПГ, могут привести к пониманию того, что экспорт СПГ из США нестабилен, не гарантирован. Может быть, наступит понимание, что надо к этому (проекту "Северный поток — 2" - ред.) вернуться", - сказал министр журналистам в ходе "Форума национальных достижений: энергетика" на ВДНХ.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияГерманияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Выставка-форум "Россия"Северный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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