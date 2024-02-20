https://ria.ru/20240220/gaza-1928593602.html

В Палестине заявили о трех пострадавших после обстрелов больницы в Газе

В Палестине заявили о трех пострадавших после обстрелов больницы в Газе - РИА Новости, 20.02.2024

В Палестине заявили о трех пострадавших после обстрелов больницы в Газе

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что три человека пострадали в результате обстрелов израильскими военными больницы "Аль-Амаль" в городе... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T21:52

2024-02-20T21:52

2024-02-20T21:52

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что три человека пострадали в результате обстрелов израильскими военными больницы "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Ранее Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что два помещения госпиталя "Аль-Амаль" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа сгорели после прямого удара со стороны израильских сил. Отмечается, что под удар также попала система водоснабжения госпиталя и дом напротив больницы. По данным общества, в момент атаки команды Палестинского общества Красного Полумесяца и Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) находились во дворе больницы. "Несколько минут назад больница Аль-Амаль подверглась новому обстрелу со стороны израильских сил, в результате чего был нанесен значительный ущерб больничным помещениям, а также были ранены трое сопровождающих пациентов. Это происходит на фоне сегодняшней серии прямых нападений на больницу", - говорится в сообщении организации, опубликованной в соцсети Х во вторник. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240220/gaza-1928526292.html

https://ria.ru/20240220/rezolyutsiya-1928565273.html

https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html

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