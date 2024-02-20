https://ria.ru/20240220/gaza-1928504320.html
ЦАХАЛ конфисковал 250 миллионов долларов из банка в секторе Газа, пишут СМИ
ЦАХАЛ конфисковал 250 миллионов долларов из банка в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2024
ЦАХАЛ конфисковал 250 миллионов долларов из банка в секторе Газа, пишут СМИ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) конфисковала 250 миллионов долларов в ходе операции в банке в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщил во вторник телеканал I24 News РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:50
2024-02-20T15:50
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) конфисковала 250 миллионов долларов в ходе операции в банке в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщил во вторник телеканал I24 News со ссылкой на военные источники. По данным телеканала, деньги были найдены в 12 сейфах, а операция длилась 48 часов. Ранее ЦАХАЛ сообщал об обнаружении и конфискации финансовых средств в домах разыскиваемых членов ХАМАС, предназначенных для финансирования террористической деятельности. В декабре газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что в ходе ноябрьского перемирия около 50 миллионов долларов наличными были вывезены при поддержке ООН на юг палестинского анклава с целью снизить там дефицит наличных средств.
https://ria.ru/20240220/oon-1928366579.html
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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
ЦАХАЛ конфисковал 250 миллионов долларов из банка в секторе Газа, пишут СМИ
I24: армия Израиля конфисковала 250 миллионов долларов из банка в Хан-Юнисе