https://ria.ru/20240220/gaza-1928389184.html

Премьер Иордании назвал действия Израиля в Газе вторжением

Премьер Иордании назвал действия Израиля в Газе вторжением - РИА Новости, 20.02.2024

Премьер Иордании назвал действия Израиля в Газе вторжением

Премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства Бишер аль-Хасауне в интервью японской газете "Асахи" заявил, что действия Израиля в Газе являются не... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:12

2024-02-20T10:12

2024-02-20T10:12

в мире

израиль

иордания

рафах (провинция)

владимир путин

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости. Премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства Бишер аль-Хасауне в интервью японской газете "Асахи" заявил, что действия Израиля в Газе являются не военной операцией, а явным вторжением, и что уровень жестокости беспрецедентен для современной истории. "Это не военная операция, а явное вторжение. Эта жестокость беспрецедентна в современной истории. Необходимо полное прекращение огня", - цитирует издание аль-Хасауне. Он также заявил, что "необходимо оказывать всякое давление на Израиль для достижения прекращения огня", а также необходимо выработать на этой основе отчетливый "путь к продвижению мира". Премьер-министр Иордании подчеркнул, что по мере усиления военных действий в городе Рафах на юге сектора Газа растут опасения, что Израиль попытается осуществить масштабное выселение жителей в Газе или на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии, а это будет уже "явным нарушением мирного договора" с Иорданией. "Это будет серьезным нарушением со стороны страны-участницы договора. Наша страна может задействовать все доступные меры", - добавил аль-Хасауне. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 28 340, пострадали более 67,9 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://radiosputnik.ru/20240220/polyanskiy-1928371983.html

https://ria.ru/20240219/konflikt-1928339303.html

https://radiosputnik.ru/20240218/vrachi-1928115776.html

израиль

иордания

рафах (провинция)

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в мире, израиль, иордания, рафах (провинция), владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году