https://ria.ru/20240220/gavrilov-1928464045.html
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине - РИА Новости, 20.02.2024
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине
Российская сторона поднимет в Вене вопрос использования киевским режимом химического оружия против ВС РФ, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:06
2024-02-20T14:06
2024-02-20T14:29
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона поднимет в Вене вопрос использования киевским режимом химического оружия против ВС РФ, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что ВСУ при пособничестве стран Запада используют против российской армии запрещенные химикаты. По словам Кириллова, ВСУ пытаются таким образом затруднить наступление российских войск."Мы распространили этот материал генерала Кириллова брифинг с комментариями, с картинками... В следующую среду мы обязательно это все будем муссировать", - сказал Гаврилов.
https://ria.ru/20240220/avdeevke-1928405798.html
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россия, вена, украина, константин гаврилов, игорь кириллов, вооруженные силы украины
Россия, Вена, Украина, Константин Гаврилов, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химического оружия на Украине