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Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине - РИА Новости, 20.02.2024
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14:06 20.02.2024 (обновлено: 14:29 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/gavrilov-1928464045.html
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине - РИА Новости, 20.02.2024
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине
Российская сторона поднимет в Вене вопрос использования киевским режимом химического оружия против ВС РФ, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:06
2024-02-20T14:29
россия
вена
украина
константин гаврилов
игорь кириллов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона поднимет в Вене вопрос использования киевским режимом химического оружия против ВС РФ, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что ВСУ при пособничестве стран Запада используют против российской армии запрещенные химикаты. По словам Кириллова, ВСУ пытаются таким образом затруднить наступление российских войск.&quot;Мы распространили этот материал генерала Кириллова брифинг с комментариями, с картинками... В следующую среду мы обязательно это все будем муссировать&quot;, - сказал Гаврилов.
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россия, вена, украина, константин гаврилов, игорь кириллов, вооруженные силы украины
Россия, Вена, Украина, Константин Гаврилов, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины
Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химоружия на Украине

Гаврилов: Россия в Вене поднимет вопрос применения химического оружия на Украине

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская сторона поднимет в Вене вопрос использования киевским режимом химического оружия против ВС РФ, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала "Россия 24".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге, что ВСУ при пособничестве стран Запада используют против российской армии запрещенные химикаты. По словам Кириллова, ВСУ пытаются таким образом затруднить наступление российских войск.
«

"Мы распространили этот материал генерала Кириллова брифинг с комментариями, с картинками... В следующую среду мы обязательно это все будем муссировать", - сказал Гаврилов.

Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
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Вчера, 11:16
 
РоссияВенаУкраинаКонстантин ГавриловИгорь КирилловВооруженные силы Украины
 
 
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