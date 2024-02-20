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В Туле прошел гала-матч в честь юбилея "Академии хоккея имени Михайлова"

В Туле прошел гала-матч в честь юбилея "Академии хоккея имени Михайлова" - РИА Новости, 20.02.2024

В Туле прошел гала-матч в честь юбилея "Академии хоккея имени Михайлова"

В Ледовом дворце Тулы 19 февраля состоялся гала-матч между сборной Тульской области и командой "Легенды хоккея", посвященный пятилетию "Академии хоккея им. Б.П. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:19

2024-02-20T12:19

2024-02-20T12:27

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МОСКВА, 20 фев - пресс-служба ГК "Полипласт". В Ледовом дворце Тулы 19 февраля состоялся гала-матч между сборной Тульской области и командой "Легенды хоккея", посвященный пятилетию "Академии хоккея им. Б.П. Михайлова". На торжественной церемонии открытия с юбилеем клуб поздравил губернатор Алексей Дюмин. "Несмотря на то, что юбилей пока ещё скромный, эти годы не прошли даром. Более 1000 детей выбрали обучение здесь и связали свою жизнь с хоккеем. Академия заметно выросла. Сегодня наш регион представляют три профессиональные команды, которые знают и уважают соперники, а также любители хоккея по всей стране. Это наша гордость!" - сказал Дюмин, его слова приводятся на сайте регионального правительства. Губернатор поблагодарил руководство клуба и тренерский состав за достигнутые результаты, а генерального спонсора АКМ – холдинг "Полипласт" - и председателя совета директоров группы компаний Александра Шамсутдинова – за поддержку хоккея в регионе. "Спасибо Алексею Геннадьевичу Дюмину за его участие в развитии нашего клуба. У нас с вами впереди очень трудная, но интересная дорога, по которой мы должны идти только с победами. Мы должны выполнить задачи, которые поставили перед собой. Всех с праздником!" - в свою очередь отметил Александр Шамсутдинов. В церемонии открытия и символическом вбрасывании также приняли участие прославленные отечественные хоккеисты Борис Михайлов, именем которого названа Академия, Павел Дацюк и Алексей Касатонов. Затем на лед вышли игроки команды "Легенды хоккея", среди которых Валерий Каменский, Алексей Морозов и другие. Перед стартом зрители могли получить автографы звезд хоккея, а также задать интересующие вопросы. Впервые сразу 20 легенд мирового хоккея участвовали в автограф-сессии в тульском Ледовом дворце. Проведение таких масштабных хоккейных праздников стало для Тулы доброй традицией. За пять лет "Академия Михайлова" организовала и провела пять крупнейших событий всероссийского масштаба, среди которых Неделя звезд хоккея, игры Национальной сборной страны. Ряд мероприятий запланирован и на этот, юбилейный, год. Всего за пять лет АКМ вырос в клуб федерального масштаба. Сейчас в него входят более 1200 хоккеистов, команды Всероссийской, Молодежной, Следж-хоккейной лиг, школа с полной линейкой возрастов воспитанников и развитой сетью филиалов. При поддержке губернатора Алексея Дюмина, правительства Тульской области и генерального спонсора – холдинга "Полиплпаст" - в настоящее время в Академии существуют три профессиональные команды, играющие в ВХЛ и МХЛ, детская школа в Новомосковске и четыре филиала в разных городах и регионах: Тула, Кингисепп (Ленинградская область), Кулебаки (Нижегородская область) и Москва. В инфраструктуру входят девять ледовых арен и сухих залов. Все филиалы оснащены современным тренировочным оборудованием. Занятия для детей - бесплатные, в том числе оплачиваются поездки на соревнования, форма и инвентарь. Команды структуры АКМ принимают участие в различных всероссийских турнирах и чемпионатах. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы