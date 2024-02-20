https://ria.ru/20240220/festival-1928382615.html

В Сочи изменят расписание пригородных поездов перед фестивалем молодежи

В Сочи изменят расписание пригородных поездов перед фестивалем молодежи - РИА Новости, 20.02.2024

В Сочи изменят расписание пригородных поездов перед фестивалем молодежи

Расписание пригородных поездов в Сочи изменится в связи с проведением Всемирного фестиваля молодёжи, предупредили в пресс-службе международного аэропорта в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:30

2024-02-20T09:30

2024-02-20T09:31

сочи

краснодар

туапсе

роза хутор

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. Расписание пригородных поездов в Сочи изменится в связи с проведением Всемирного фестиваля молодёжи, предупредили в пресс-службе международного аэропорта в городе. "Расписание движения пригородных поездов в Сочи изменится в связи с проведением Всемирного фестиваля молодёжи. С 20 февраля пригородное движение на Черноморском побережье будет разделено на две зоны с возможностью пересадки по станции Сочи. Уже сегодня и до 17 марта электропоезда из Краснодара, Туапсе, Лазаревской и Лоо будут ходить по укороченному маршруту до станции Сочи", - информируют в Telegram-канале авиагавани. Отмечается, что для обеспечения перевозки пассажиров из Сочи в Имеретинский курорт назначено 12 дополнительных рейсов, 6 - из центра до аэропорта в Адлере, еще один на курорт "Роза Хутор". В пресс-службе международного аэропорта Сочи пояснили, что время пути до аэропорта необходимо рассчитывать заранее, учитывая изменения в графике поездов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240209/provodniki-1926492539.html

сочи

краснодар

туапсе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, краснодар, туапсе, роза хутор, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024