https://ria.ru/20240220/festival-1928382615.html
В Сочи изменят расписание пригородных поездов перед фестивалем молодежи
В Сочи изменят расписание пригородных поездов перед фестивалем молодежи - РИА Новости, 20.02.2024
В Сочи изменят расписание пригородных поездов перед фестивалем молодежи
Расписание пригородных поездов в Сочи изменится в связи с проведением Всемирного фестиваля молодёжи, предупредили в пресс-службе международного аэропорта в... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:30
2024-02-20T09:30
2024-02-20T09:31
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СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. Расписание пригородных поездов в Сочи изменится в связи с проведением Всемирного фестиваля молодёжи, предупредили в пресс-службе международного аэропорта в городе. "Расписание движения пригородных поездов в Сочи изменится в связи с проведением Всемирного фестиваля молодёжи. С 20 февраля пригородное движение на Черноморском побережье будет разделено на две зоны с возможностью пересадки по станции Сочи. Уже сегодня и до 17 марта электропоезда из Краснодара, Туапсе, Лазаревской и Лоо будут ходить по укороченному маршруту до станции Сочи", - информируют в Telegram-канале авиагавани. Отмечается, что для обеспечения перевозки пассажиров из Сочи в Имеретинский курорт назначено 12 дополнительных рейсов, 6 - из центра до аэропорта в Адлере, еще один на курорт "Роза Хутор". В пресс-службе международного аэропорта Сочи пояснили, что время пути до аэропорта необходимо рассчитывать заранее, учитывая изменения в графике поездов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус". В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, половина из них - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодар, туапсе, роза хутор, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Сочи, Краснодар, Туапсе, Роза Хутор, Общество, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В Сочи изменят расписание пригородных поездов перед фестивалем молодежи
В Сочи изменят расписание электричек перед Всемирным фестивалем молодежи