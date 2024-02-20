https://ria.ru/20240220/epidsituatsiya-1928470781.html

Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на "Играх будущего"

Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на "Играх будущего" - РИА Новости, 20.02.2024

Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на "Играх будущего"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить круглосуточный санитарно-эпидемиологический мониторинг обстановки на время "Игр будущего" в Казани и... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:21

2024-02-20T14:21

2024-02-20T14:21

общество

здоровье - общество

казань

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образовательный центр "сириус"

игры будущего

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить круглосуточный санитарно-эпидемиологический мониторинг обстановки на время "Игр будущего" в Казани и Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. На селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора Попова обратила внимание на организацию оперативного реагирования в грядущие праздничные и нерабочие дни, а также в дни массовых мероприятий, таких как "Игры будущего" в Казани и Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, уточнили в ведомстве. "Необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, оперативно информировать о случаях ее осложнения. Особое внимание уделить передвижениям туристов железнодорожным и авиационным транспортом",- сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ, особенно дети, не должны допускаться к перевозкам и покидать места расположения. Профилактическая и информационная кампания должны быть продолжены, подчеркнула Попова.

https://rsport.ria.ru/20231210/zozh-1914959848.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, казань, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образовательный центр "сириус", игры будущего, всемирный фестиваль молодежи — 2024