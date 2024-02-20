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Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на "Играх будущего" - РИА Новости, 20.02.2024
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14:21 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/epidsituatsiya-1928470781.html
Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на "Играх будущего"
Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на "Играх будущего" - РИА Новости, 20.02.2024
Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на "Играх будущего"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить круглосуточный санитарно-эпидемиологический мониторинг обстановки на время "Игр будущего" в Казани и... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:21
2024-02-20T14:21
общество
здоровье - общество
казань
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образовательный центр "сириус"
игры будущего
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить круглосуточный санитарно-эпидемиологический мониторинг обстановки на время "Игр будущего" в Казани и Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. На селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора Попова обратила внимание на организацию оперативного реагирования в грядущие праздничные и нерабочие дни, а также в дни массовых мероприятий, таких как "Игры будущего" в Казани и Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, уточнили в ведомстве. "Необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, оперативно информировать о случаях ее осложнения. Особое внимание уделить передвижениям туристов железнодорожным и авиационным транспортом",- сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении. Она отметила, что люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ, особенно дети, не должны допускаться к перевозкам и покидать места расположения. Профилактическая и информационная кампания должны быть продолжены, подчеркнула Попова.
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общество, здоровье - общество, казань, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образовательный центр "сириус", игры будущего, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Здоровье - Общество, Казань, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Образовательный центр "Сириус", Игры будущего, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Попова поручила обеспечить мониторинг эпидситуации на "Играх будущего"

Роспотребнадзор мониторит эпидситуацию на "Играх будущего" и фестивале молодежи

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить круглосуточный санитарно-эпидемиологический мониторинг обстановки на время "Игр будущего" в Казани и Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
На селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора Попова обратила внимание на организацию оперативного реагирования в грядущие праздничные и нерабочие дни, а также в дни массовых мероприятий, таких как "Игры будущего" в Казани и Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, уточнили в ведомстве.
«
"Необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки, оперативно информировать о случаях ее осложнения. Особое внимание уделить передвижениям туристов железнодорожным и авиационным транспортом",- сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что люди с повышенной температурой и признаками ОРВИ, особенно дети, не должны допускаться к перевозкам и покидать места расположения. Профилактическая и информационная кампания должны быть продолжены, подчеркнула Попова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоКазаньАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образовательный центр "Сириус"Игры будущегоВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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