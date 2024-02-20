https://ria.ru/20240220/energostrategiya-1928521162.html

Шульгинов рассказал о работе над энергостратегией России до 2050 года

Шульгинов рассказал о работе над энергостратегией России до 2050 года - РИА Новости, 20.02.2024

Шульгинов рассказал о работе над энергостратегией России до 2050 года

Минэнерго РФ продолжает работу над энергетической стратегией РФ до 2050 года, предлагает утвердить ее летом, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:54

2024-02-20T16:54

2024-02-20T16:54

выставка-форум "россия"

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает работу над энергетической стратегией РФ до 2050 года, предлагает утвердить ее летом, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на форуме "Россия" на ВДНХ. "Есть поручение президента (РФ - Владимира Путина - ред.) разработать стратегию до 2050 года. Рабочий вариант этой энергостратегии уже есть, мы ее обсуждаем с экспертным сообществом, с ведомствами начинаем обсуждать, даже в правительстве показали уже варианты и ушли на доработку. Наше предложение - немного сместить сроки ее принятия, утверждения, исходя из событий, которые предстоят - выборы, формирование правительства - чтобы утвердить в начале полугодия, в июне. Над этим работаем", - сказал он. Энергостратегия – основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели, и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года. Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить во второй половине прошлого года.

https://ria.ru/20240218/energetika-1928058108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"