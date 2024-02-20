https://ria.ru/20240220/energostrategiya-1928521162.html
Шульгинов рассказал о работе над энергостратегией России до 2050 года
Шульгинов рассказал о работе над энергостратегией России до 2050 года - РИА Новости, 20.02.2024
Шульгинов рассказал о работе над энергостратегией России до 2050 года
Минэнерго РФ продолжает работу над энергетической стратегией РФ до 2050 года, предлагает утвердить ее летом, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:54
2024-02-20T16:54
2024-02-20T16:54
выставка-форум "россия"
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает работу над энергетической стратегией РФ до 2050 года, предлагает утвердить ее летом, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на форуме "Россия" на ВДНХ. "Есть поручение президента (РФ - Владимира Путина - ред.) разработать стратегию до 2050 года. Рабочий вариант этой энергостратегии уже есть, мы ее обсуждаем с экспертным сообществом, с ведомствами начинаем обсуждать, даже в правительстве показали уже варианты и ушли на доработку. Наше предложение - немного сместить сроки ее принятия, утверждения, исходя из событий, которые предстоят - выборы, формирование правительства - чтобы утвердить в начале полугодия, в июне. Над этим работаем", - сказал он. Энергостратегия – основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели, и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года. Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить во второй половине прошлого года.
https://ria.ru/20240218/energetika-1928058108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Выставка-форум "Россия"
Шульгинов рассказал о работе над энергостратегией России до 2050 года
Минэнерго рассчитывает на утверждение энергостратегии РФ до 2050 года летом
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ продолжает работу над энергетической стратегией РФ до 2050 года, предлагает утвердить ее летом, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе пресс-конференции на форуме "Россия" на ВДНХ.
"Есть поручение президента (РФ - Владимира Путина - ред.) разработать стратегию до 2050 года. Рабочий вариант этой энергостратегии уже есть, мы ее обсуждаем с экспертным сообществом, с ведомствами начинаем обсуждать, даже в правительстве показали уже варианты и ушли на доработку. Наше предложение - немного сместить сроки ее принятия, утверждения, исходя из событий, которые предстоят - выборы, формирование правительства - чтобы утвердить в начале полугодия, в июне. Над этим работаем", - сказал он.
Энергостратегия – основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели, и задачи на долгосрочный период. В настоящее время в России действует энергетическая стратегия на период до 2035 года.
Разработку новой энергостратегии Минэнерго ранее планировало завершить во второй половине прошлого года.
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