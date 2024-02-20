https://ria.ru/20240220/dron-1928383451.html
Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона
Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона - РИА Новости, 20.02.2024
Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона
Пострадавших и разрушений при ликвидации украинского дрона в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:37
2024-02-20T09:37
2024-02-20T09:57
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации украинского дрона в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Во вторник в Минобороны России сообщили, что средства ПВО России уничтожили украинские БПЛА над Брянской и Калужской областями. "Сегодня утром в Сухиничском районе силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша. Он отметил, что на месте работает оперативная группа.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона
Шапша: при ликвидации украинского дрона в Калужской области никто не пострадал