https://ria.ru/20240220/dron-1928383451.html

Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона

Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона - РИА Новости, 20.02.2024

Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона

Пострадавших и разрушений при ликвидации украинского дрона в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:37

2024-02-20T09:37

2024-02-20T09:57

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

безопасность

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации украинского дрона в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Во вторник в Минобороны России сообщили, что средства ПВО России уничтожили украинские БПЛА над Брянской и Калужской областями. "Сегодня утром в Сухиничском районе силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша. Он отметил, что на месте работает оперативная группа.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

калужская область

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Ольга Фомченкова

калужская область, владислав шапша, безопасность, вооруженные силы украины