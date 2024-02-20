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Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 20.02.2024 (обновлено: 09:57 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/dron-1928383451.html
Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона
Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона - РИА Новости, 20.02.2024
Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона
Пострадавших и разрушений при ликвидации украинского дрона в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:37
2024-02-20T09:57
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
безопасность
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации украинского дрона в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Во вторник в Минобороны России сообщили, что средства ПВО России уничтожили украинские БПЛА над Брянской и Калужской областями. "Сегодня утром в Сухиничском районе силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша. Он отметил, что на месте работает оперативная группа.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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калужская область, владислав шапша, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Калужский губернатор рассказал о последствиях ликвидации украинского дрона

Шапша: при ликвидации украинского дрона в Калужской области никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Пострадавших и разрушений при ликвидации украинского дрона в Калужской области нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Во вторник в Минобороны России сообщили, что средства ПВО России уничтожили украинские БПЛА над Брянской и Калужской областями.
"Сегодня утром в Сухиничском районе силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша.
Он отметил, что на месте работает оперативная группа.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьВладислав ШапшаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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