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В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ - РИА Новости, 20.02.2024
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12:47 20.02.2024 (обновлено: 12:51 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/dialog-1928431486.html
В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ
В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ - РИА Новости, 20.02.2024
В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ
Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:47
2024-02-20T12:51
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля контакт с властями ОАЭ и принимаются ли какие-то меры по ситуации с банками ОАЭ, которые ограничивают открытие счетов для компаний, собственниками которых являются россияне."В целом у нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, и мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая и торгово-экономическое взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют", - ответил Песков.
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оаэ, россия, дмитрий песков, в мире
ОАЭ, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ

Песков: Россия будет развивать диалог с ОАЭ во всех областях

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОАЭ
ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля контакт с властями ОАЭ и принимаются ли какие-то меры по ситуации с банками ОАЭ, которые ограничивают открытие счетов для компаний, собственниками которых являются россияне.
"В целом у нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, и мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая и торгово-экономическое взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют", - ответил Песков.
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