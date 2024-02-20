https://ria.ru/20240220/dialog-1928431486.html
В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ
В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ - РИА Новости, 20.02.2024
В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ
Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:47
2024-02-20T12:47
2024-02-20T12:51
оаэ
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_47ebdb22a96596c1982067ead36fa5ea.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля контакт с властями ОАЭ и принимаются ли какие-то меры по ситуации с банками ОАЭ, которые ограничивают открытие счетов для компаний, собственниками которых являются россияне."В целом у нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, и мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая и торгово-экономическое взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют", - ответил Песков.
https://ria.ru/20240209/plennye-1926510702.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851656229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_543b0cfc25ca3fdff0c74f40c4a28c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, россия, дмитрий песков, в мире
ОАЭ, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ
Песков: Россия будет развивать диалог с ОАЭ во всех областях
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля контакт с властями ОАЭ
и принимаются ли какие-то меры по ситуации с банками ОАЭ, которые ограничивают открытие счетов для компаний, собственниками которых являются россияне.
"В целом у нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, и мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая и торгово-экономическое взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют", - ответил Песков.
МИД России поблагодарил ОАЭ за помощь в возвращении пленных с Украины