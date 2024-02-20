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В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ

В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ - РИА Новости, 20.02.2024

В Кремле рассказали о развитии диалога с ОАЭ

Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:47

2024-02-20T12:47

2024-02-20T12:51

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Россия будет развивать диалог с Объединенными Арабскими Эмиратами во всех областях, включая торгово-экономическое взаимодействие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, есть ли у Кремля контакт с властями ОАЭ и принимаются ли какие-то меры по ситуации с банками ОАЭ, которые ограничивают открытие счетов для компаний, собственниками которых являются россияне."В целом у нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, и мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая и торгово-экономическое взаимодействие. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двусторонней кооперации, которые между нашими двумя странами функционируют", - ответил Песков.

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оаэ, россия, дмитрий песков, в мире