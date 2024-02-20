"Комод", в котором Чехов писал пьесы и лечил пациентов
© Фото : Максим ШараповМузей Антона Павловича Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
Музей Антона Павловича Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
Двадцать седьмого августа 1886 года молодой врач и начинающий писатель Антон Чехов снял в Москве небольшой двухэтажный флигель на Садовой-Кудринской улице. Вместе с братом Михаилом и сестрой Марией он прожил здесь почти пять лет. Теперь в этом доме музей всемирно известного драматурга, куда я, Максим Шарапов, приглашаю вас заглянуть.
Гуляя по внутренней стороне Садового кольца, красно-белый двухэтажный домик можно и не заметить. Зажатый между высокими зданиями он теряется в монументальной застройке, и только приглядевшись, замечаешь на его боковой стене мемориальную доску, напоминающую о Чехове. Московский музей не такой известный, как подмосковное "Мелихово" или ялтинская "Белая дача".
© Фото : Максим ШараповДворик музея А.П. Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
Дворик музея А.П. Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
Вход в музей со двора. Билетная касса. Гардероб-самообслуживание. Надеваю чистые бахилы и слышу фортепианную музыку, которая доносится откуда-то сверху. Спрашиваю у смотрительницы:
- А кто играет?
- Наша случайная гостья. Мы разрешаем поиграть на рояле, если у людей появляется желание. Вы тоже хотите?
- Спасибо, но я не умею.
- Ну приходите на лекции. У нас очень интересно.
Камерная, почти домашняя атмосфера. И настроение сразу меняется. Хочется задержаться подольше, рассмотреть каждый музейный экспонат. Проходя через первый зал, где на стенах цитаты современников о Чехове, замечаешь "Аттестат зрелости" об окончании таганрогской гимназии и сразу любопытно: на какие оценки учился будущий классик? Приглядываюсь. По "закону божиему", географии и немецкому языку - 5, по русскому языку и словесности, истории, логике – 4. А по математике, физике и латинскому языку - трояки. Нормальный мальчишка, совсем не "ботаник"!
© Фото : Максим ШараповАттестат зрелости Антона Чехова
Аттестат зрелости Антона Чехова
© Фото : Максим Шарапов
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© Фото : Максим ШараповЦитаты современников об Антоне Чехове. Экспозиция музея А.П. Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
Цитаты современников об Антоне Чехове. Экспозиция музея А.П. Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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Аттестат зрелости Антона Чехова
© Фото : Максим Шарапов
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Цитаты современников об Антоне Чехове. Экспозиция музея А.П. Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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Следующая комната - кабинет Антона Павловича, смежный со спальнями писателя и его брата Михаила. Совсем маленькое, скромно обставленное пространство. Диван, пара кресел, стулья, книжный шкаф и подлинный рабочий стол Чехова, на котором стоят подсвечники в виде драконов, часы, лампа. Именно здесь были написаны пьесы "Леший", "Медведь", "Иванов", "Свадьба", повести "Степь" и "Скучная история". Много рассказов.
© Фото : Максим ШараповКабинет Антона Чехова в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
Кабинет Антона Чехова в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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© Фото : Максим ШараповФрагмент рабочего стола Антона Чехова в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
Фрагмент рабочего стола Антона Чехова в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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Кабинет Антона Чехова в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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Фрагмент рабочего стола Антона Чехова в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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Но литературное творчество в тот период денег почти не приносило, и чтобы заработать доктор Чехов принимал в своем кабинете больных. Строго с двенадцати до трех часов дня. По воспоминаниям близких, массивная чернильница с фигуркой лошади, которая стоит на рабочем столе, подарена Антону Павловичу в знак благодарности одной из его пациенток.
Крошечная спальня писателя с эркером вмещает только железную кровать, шкафчик и стул. За окном шумит современное Садовое кольцо. Мимо дома проносятся автомобили, проходят пешеходы. Антон Павлович в это окно точно смотрел, но видел, конечно, другую Москву. В конце XIXвека Садовое только начинало меняться. Уже появлялись многоэтажные доходные дома, проложили рельсы для конного трамвая. И все же общая панорама еще оставалась пасторальной: тихие городские усадьбы с палисадниками, в которых цвели яблони и смородина.
© Фото : Максим ШараповСпальня Антона Чехова в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
Спальня Антона Чехова в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
На кровати Чехова подлинное семейное белье, привезенное из Ялты. Редкость для мемориальных музеев. На нем можно разглядеть вышитый вензель "А.Ч." Это работа матери Чехова Евгении Яковлевны. Рядом со спальней Чехова комната-близнец его брата Михаила. Такая же кровать, такой же эркер с видом на Садовое кольцо.
© Фото : Максим ШараповСпальня брата Антона Чехова Михаила в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
Спальня брата Антона Чехова Михаила в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
А комната сестры Марии на втором этаже, рядом с гостиной. Мария Павловна хорошо рисовала и на стенах немало картин ее кисти. Она пережила знаменитого брата на несколько десятилетий, умерла в 1957 году, и очень много сделала для сохранения памяти о Чехове. Московский музей на Садовой-Кудринской тоже создан по ее эскизам и воспоминаниям.
© Фото : Максим ШараповКомната сестры Антона Чехова Марии в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
Комната сестры Антона Чехова Марии в музее на Садовой-Кудринской улице в Москве
В гостиной "дома-комода", как называл флигель за внешнюю форму сам Чехов, собирались большие компании: молодые художники, артисты, музыканты, литераторы. Заходили Владимир Гиляровский, Исаак Левитан, Петр Чайковский, Владимир Немирович-Данченко, Алексей Плещеев, Владимир Короленко. Многие из гостей Чеховых через десятилетия стали культурным кодом российской нации. Кто-то обязательно садился за пианино. Звучали мелодии Шопена и Чайковского. Песни и смех. По вечерам светилась настольная лампа, которая и сейчас возвышается на столе.
© Фото : Максим ШараповГостиная в музее Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
Гостиная в музее Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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© Фото : Максим ШараповПианино в гостиной музея Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
Пианино в гостиной музея Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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Гостиная в музее Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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Пианино в гостиной музея Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
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Среди музейных экспонатов, у которых хочется задержаться, старые театральные афиши, редкие фотографии и рыболовные снасти Антона Павловича. Оказывается, Чехов был заядлым рыбаком, и в летние месяцы любил закинуть удочку с берега реки или пруда. Возможно во время этого уединения в его голове и зарождались сюжеты будущих пьес, которые теперь оживают на мировых театральных подмостках.
© Фото : Максим ШараповПодсвечники в музее Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
Подсвечники в музее Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
А еще на втором этаже есть маленький зал, где проходят разные лекции и творческие встречи. Здесь же стоит рояль, на котором хранители чеховского музея разрешают гостям перебирать клавиши.
© Фото : Максим ШараповРояль в музее Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
© Фото : Максим Шарапов
Рояль в музее Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в Москве
В апреле 1890 года Чехов уехал в долгое путешествие на Дальний Восток, и в "дом-комод", ставший свидетелем первого этапа его творческой жизни, больше не вернулся. Потом еще будут знаменитые пьесы "Чайка", "Три сестры", "Дядя Ваня", "Вишневый сад", Мелихово и Ялта, но это уже совсем другие литературные путешествия.