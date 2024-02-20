https://ria.ru/20240220/chekhov-1923254536.html

"Комод", в котором Чехов писал пьесы и лечил пациентов

"Комод", в котором Чехов писал пьесы и лечил пациентов - РИА Новости, 20.02.2024

"Комод", в котором Чехов писал пьесы и лечил пациентов

Двадцать седьмого августа 1886 года молодой врач и начинающий писатель Антон Чехов снял в Москве небольшой двухэтажный флигель на Садовой-Кудринской улице... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:26

2024-02-20T10:26

2024-02-20T17:07

москва

садовое кольцо (москва)

антон чехов

литературные путешествия с максимом шараповым

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Двадцать седьмого августа 1886 года молодой врач и начинающий писатель Антон Чехов снял в Москве небольшой двухэтажный флигель на Садовой-Кудринской улице. Вместе с братом Михаилом и сестрой Марией он прожил здесь почти пять лет. Теперь в этом доме музей всемирно известного драматурга, куда я, Максим Шарапов, приглашаю вас заглянуть.Гуляя по внутренней стороне Садового кольца, красно-белый двухэтажный домик можно и не заметить. Зажатый между высокими зданиями он теряется в монументальной застройке, и только приглядевшись, замечаешь на его боковой стене мемориальную доску, напоминающую о Чехове. Московский музей не такой известный, как подмосковное "Мелихово" или ялтинская "Белая дача".Вход в музей со двора. Билетная касса. Гардероб-самообслуживание. Надеваю чистые бахилы и слышу фортепианную музыку, которая доносится откуда-то сверху. Спрашиваю у смотрительницы:- А кто играет?- Наша случайная гостья. Мы разрешаем поиграть на рояле, если у людей появляется желание. Вы тоже хотите?- Спасибо, но я не умею.- Ну приходите на лекции. У нас очень интересно.Камерная, почти домашняя атмосфера. И настроение сразу меняется. Хочется задержаться подольше, рассмотреть каждый музейный экспонат. Проходя через первый зал, где на стенах цитаты современников о Чехове, замечаешь "Аттестат зрелости" об окончании таганрогской гимназии и сразу любопытно: на какие оценки учился будущий классик? Приглядываюсь. По "закону божиему", географии и немецкому языку - 5, по русскому языку и словесности, истории, логике – 4. А по математике, физике и латинскому языку - трояки. Нормальный мальчишка, совсем не "ботаник"!Следующая комната - кабинет Антона Павловича, смежный со спальнями писателя и его брата Михаила. Совсем маленькое, скромно обставленное пространство. Диван, пара кресел, стулья, книжный шкаф и подлинный рабочий стол Чехова, на котором стоят подсвечники в виде драконов, часы, лампа. Именно здесь были написаны пьесы "Леший", "Медведь", "Иванов", "Свадьба", повести "Степь" и "Скучная история". Много рассказов.Но литературное творчество в тот период денег почти не приносило, и чтобы заработать доктор Чехов принимал в своем кабинете больных. Строго с двенадцати до трех часов дня. По воспоминаниям близких, массивная чернильница с фигуркой лошади, которая стоит на рабочем столе, подарена Антону Павловичу в знак благодарности одной из его пациенток.Крошечная спальня писателя с эркером вмещает только железную кровать, шкафчик и стул. За окном шумит современное Садовое кольцо. Мимо дома проносятся автомобили, проходят пешеходы. Антон Павлович в это окно точно смотрел, но видел, конечно, другую Москву. В конце XIXвека Садовое только начинало меняться. Уже появлялись многоэтажные доходные дома, проложили рельсы для конного трамвая. И все же общая панорама еще оставалась пасторальной: тихие городские усадьбы с палисадниками, в которых цвели яблони и смородина.На кровати Чехова подлинное семейное белье, привезенное из Ялты. Редкость для мемориальных музеев. На нем можно разглядеть вышитый вензель "А.Ч." Это работа матери Чехова Евгении Яковлевны. Рядом со спальней Чехова комната-близнец его брата Михаила. Такая же кровать, такой же эркер с видом на Садовое кольцо.А комната сестры Марии на втором этаже, рядом с гостиной. Мария Павловна хорошо рисовала и на стенах немало картин ее кисти. Она пережила знаменитого брата на несколько десятилетий, умерла в 1957 году, и очень много сделала для сохранения памяти о Чехове. Московский музей на Садовой-Кудринской тоже создан по ее эскизам и воспоминаниям.В гостиной "дома-комода", как называл флигель за внешнюю форму сам Чехов, собирались большие компании: молодые художники, артисты, музыканты, литераторы. Заходили Владимир Гиляровский, Исаак Левитан, Петр Чайковский, Владимир Немирович-Данченко, Алексей Плещеев, Владимир Короленко. Многие из гостей Чеховых через десятилетия стали культурным кодом российской нации. Кто-то обязательно садился за пианино. Звучали мелодии Шопена и Чайковского. Песни и смех. По вечерам светилась настольная лампа, которая и сейчас возвышается на столе.Среди музейных экспонатов, у которых хочется задержаться, старые театральные афиши, редкие фотографии и рыболовные снасти Антона Павловича. Оказывается, Чехов был заядлым рыбаком, и в летние месяцы любил закинуть удочку с берега реки или пруда. Возможно во время этого уединения в его голове и зарождались сюжеты будущих пьес, которые теперь оживают на мировых театральных подмостках.А еще на втором этаже есть маленький зал, где проходят разные лекции и творческие встречи. Здесь же стоит рояль, на котором хранители чеховского музея разрешают гостям перебирать клавиши.В апреле 1890 года Чехов уехал в долгое путешествие на Дальний Восток, и в "дом-комод", ставший свидетелем первого этапа его творческой жизни, больше не вернулся. Потом еще будут знаменитые пьесы "Чайка", "Три сестры", "Дядя Ваня", "Вишневый сад", Мелихово и Ялта, но это уже совсем другие литературные путешествия.

https://ria.ru/20240220/literaturetest-1921404856.html

москва

садовое кольцо (москва)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, садовое кольцо (москва), антон чехов