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Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 20.02.2024 (обновлено: 11:59 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/bolgariya-1928395442.html
Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву
Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву - РИА Новости, 20.02.2024
Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву
Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных БРТ из-за проблем с финансированием, передает портал Euractiv со ссылкой на депутатов Народного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:38
2024-02-20T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных БРТ из-за проблем с финансированием, передает портал Euractiv со ссылкой на депутатов Народного собрания. "Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы", — рассказали порталу парламентарии, представляющие правящее большинство. Ивайло Мирчев от блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") обвинил в сложившейся ситуации болгарское Минобороны, которое, по его словам, не работает оптимально. В ноябре Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение о безвозмездной передаче Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. В середине января министр обороны Тодор Тагарев заявил, что машины пока не передали, поскольку неясно, кто будет оплачивать перевозку.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231209/bolgariya-1914741763.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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в мире, украина, болгария, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария, НАТО, Вооруженные силы Украины
Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву

Euractiv: Болгария задержала поставку 100 бронетранспортёров Украине

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew KeelerБолгарский БТР-60
Болгарский БТР-60 - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Matthew Keeler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных БРТ из-за проблем с финансированием, передает портал Euractiv со ссылкой на депутатов Народного собрания.
"Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы", — рассказали порталу парламентарии, представляющие правящее большинство.
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Ивайло Мирчев от блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") обвинил в сложившейся ситуации болгарское Минобороны, которое, по его словам, не работает оптимально.
В ноябре Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение о безвозмездной передаче Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. В середине января министр обороны Тодор Тагарев заявил, что машины пока не передали, поскольку неясно, кто будет оплачивать перевозку.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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