https://ria.ru/20240220/bolgariya-1928395442.html
Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву
Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву - РИА Новости, 20.02.2024
Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву
Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных БРТ из-за проблем с финансированием, передает портал Euractiv со ссылкой на депутатов Народного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:38
2024-02-20T10:38
2024-02-20T11:59
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Болгария задерживает передачу Украине партии подержанных БРТ из-за проблем с финансированием, передает портал Euractiv со ссылкой на депутатов Народного собрания. "Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров украинской армии, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы", — рассказали порталу парламентарии, представляющие правящее большинство. Ивайло Мирчев от блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") обвинил в сложившейся ситуации болгарское Минобороны, которое, по его словам, не работает оптимально. В ноябре Народное собрание Болгарии ратифицировало соглашение о безвозмездной передаче Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. В середине января министр обороны Тодор Тагарев заявил, что машины пока не передали, поскольку неясно, кто будет оплачивать перевозку.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231209/bolgariya-1914741763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, болгария, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария, НАТО, Вооруженные силы Украины
Болгария задержала поставку подержанных бронетранспортеров Киеву
Euractiv: Болгария задержала поставку 100 бронетранспортёров Украине