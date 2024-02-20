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Группа "Зетта Страхование" укрупняет структуру бизнеса

Группа "Зетта Страхование" укрупняет структуру бизнеса - РИА Новости, 20.02.2024

Группа "Зетта Страхование" укрупняет структуру бизнеса

ГК "Зетта Страхование" объявила о слиянии двух компаний группы, работающих в сегменте non-life ("не жизнь", страхование, не относящееся к личному страхованию -... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:08

2024-02-20T17:08

2024-02-20T17:58

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. ГК "Зетта Страхование" объявила о слиянии двух компаний группы, работающих в сегменте non-life ("не жизнь", страхование, не относящееся к личному страхованию - жизни, здоровья, пенсии и т.п.), – ООО "Зетта Страхование" и АО "Зетта Страхование", сообщает пресс-служба компанииВ результате реорганизации, которую планируется завершить в июне этого года, розничный и корпоративный non-life бизнес группы консолидирует объединенный страховщик – АО "Зетта Страхование"."Актуальные договоры, права и обязанности компании ООО "Зетта Страхование" продолжат свое действие с автоматической заменой стороны на АО "Зетта Страхование". Все обязательства перед контрагентами остаются прежними, привычные клиентам процедуры и порядок взаимодействия сохраняются", – говорится в сообщении.Реорганизация пройдет в форме присоединения. ООО "Зетта Страхование" (ранее СК "Цюрих"), которая специализируется на розничном страховании non-life (основной бизнес компании приходится на моторное и имущественное страхование физических лиц) будет присоединена к АО "Зетта Страхование" (бывшая СК "Альянс"), которая фокусируется на корпоративном страховании. При этом ООО "Зетта Страхование жизни" (бывшая СК "Альянс Жизнь") останется самостоятельным юридическим лицом и продолжит работать в сегменте личного страхования."Мы синхронизируем процессы, создаем платформу для синергии и включаем в нее все лучшие практики, которые заберем с собой в будущее", – отметил генеральный директор ГК "Зетта Страхование" Игорь Фатьянов, слова которого приводит пресс-служба.Как отмечают в группе, начавшийся в 2023 году процесс консолидации бизнеса "Зетты" и Allianz (Альянс) уже принес первые результаты. По предварительным оценкам, суммарные сборы ООО "Зетта Страхование" и АО "Зетта Страхование" выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом, non-life бизнес группы компаний составил порядка 13,9 миллиарда рублей.При этом компании демонстрируют финансовую устойчивость и надежность. По данным "Эксперт РА", "Зетта Страхование жизни" имеет кредитный рейтинг на уровне ruAA-, ООО "Зетта Страхование" – ruА+ и АО "Зетта Страхование" – ruA."Мы продолжаем консолидацию с целью активного и эффективного развития бизнеса, которое возможно только в условиях оптимальной организационной структуры. Объединение двух компаний, которые занимаются non-life страхованием, – очевидный шаг в этом направлении. Мы проводим его “бесшовно”, сохраняем капитал, платежеспособность, резервы, продукты и команды. При этом клиенты и партнеры, как и прежде, могут быть уверены в высоком уровне сервиса, качественном урегулировании убытков и гарантиях выплат",– добавил Фатьянов.Группа "Зетта Страхование" появилась в прошлом году в результате консолидации бизнеса двух страховщиков – "Зетты" (на рынке с 1993 года, работала под брендом "НАСТА", позднее – СК "Цюрих", с 2014 года – "Зетта Страхование") и российского Аllianz. Слияние произошло 17 мая 2023 года: компания "Интерхолдинг" (владелец "Зетты") приобрела 50,1% акций российского подразделения немецкого страхового гиганта Аllianz Group (Альянс Групп, на российском страховом рынке с 1990 года). Универсальную группу с полной линейкой услуг для корпоративных и розничных клиентов возглавил Игорь Фатьянов, хорошо знакомый с особенностями каждой компании (с 2013 года руководил "Зетта Страхованием", в период подготовки сделки в 2023 году – компаниями "Альянс" и "Альянс Жизнь"). Это решение, очевидно, облегчило и ускорило процессы интеграции.По мнению экспертов, слияние страховщиков способствовало развитию партнерского бизнеса и каналов дистрибуции, обмену опытом между его участниками, росту прямых продаж и взаимному обогащению компаний. По предварительным оценкам, в 2023 году суммарные сборы ГК "Зетта Страхование" составили порядка 21 миллиард рублей, а прибыль около двух миллиардов рублей.Особое внимание при нынешней консолидации бизнеса non-life будет уделено сохранению гибкости и технологий кастомизации продуктов под потребности клиентов и партнеров, а также развитию кросс-продаж. При этом увеличение финансовой емкости дает объединенной компании возможность брать на страхование более крупные риски и практически любые объекты. Широкий круг компаний сможет получить сервис международного уровня у проверенного страхового партнера, который известен высокими стандартами обслуживания и качественным урегулированием страховых случаев.Синергетический эффект, который можно ожидать в 2024 году, позволит "Зетте" нарастить сборы до 29 миллиардов рублей. Эксперты полагают, что по этому показателю страховщик сможет войти в топ-10 российских страховых групп.Реклама, ООО "Зетта Страхование", ИНН 7710280644, erid: 4CQwVszH9pWvp5ZaNZM

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

эксперт ра, allianz se, страхование, экономика, бизнес