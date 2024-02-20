Рейтинг@Mail.ru
МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928544990.html
МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев
МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев - РИА Новости, 20.02.2024
МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев
МВД Финляндии представило законопроект, в соответствии с которым максимально возможный срок действия вида на жительство для беженцев будет сокращен до трех лет... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:12
2024-02-20T18:12
в мире
финляндия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19545/68/195456885_0:190:2881:1811_1920x0_80_0_0_9a2837cd7419cb477f3f8409b366ea93.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. МВД Финляндии представило законопроект, в соответствии с которым максимально возможный срок действия вида на жительство для беженцев будет сокращен до трех лет вместо текущих четырех, сообщает ведомство. "Согласно предложению, первый вид на жительство, выданный на основании статуса беженца, будет действителен в течение трех лет вместо текущих четырех лет", – говорится в сообщении. Законопроект предусматривает, что статус беженца теперь может быть аннулирован, если иностранный гражданин представляет угрозу национальной безопасности или совершил особо тяжкое преступление, уточняет МВД. Ранее сообщалось, что МВД Финляндии разрабатывает законопроект, направленный на борьбу с миграцией на границе с Россией, а также законопроект о пограничной процедуре, запрещающей беженцам перемещаться по территории страны до принятия решения о предоставлении убежища. Кроме того, МВД намерено ужесточить условия для получения финского гражданства, увеличив срок необходимого проживания с пяти до восьми лет. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html
финляндия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19545/68/195456885_107:0:2774:2000_1920x0_80_0_0_1819c9da5dc4803b06dfe814d840eaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, москва
В мире, Финляндия, Россия, Москва
МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев

МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев с четырех до трех лет

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦентр Хельсинки
Центр Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Центр Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. МВД Финляндии представило законопроект, в соответствии с которым максимально возможный срок действия вида на жительство для беженцев будет сокращен до трех лет вместо текущих четырех, сообщает ведомство.
"Согласно предложению, первый вид на жительство, выданный на основании статуса беженца, будет действителен в течение трех лет вместо текущих четырех лет", – говорится в сообщении.
Финские резервисты на стрельбище во время учений на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид
14 февраля, 08:00
Законопроект предусматривает, что статус беженца теперь может быть аннулирован, если иностранный гражданин представляет угрозу национальной безопасности или совершил особо тяжкое преступление, уточняет МВД.
Ранее сообщалось, что МВД Финляндии разрабатывает законопроект, направленный на борьбу с миграцией на границе с Россией, а также законопроект о пограничной процедуре, запрещающей беженцам перемещаться по территории страны до принятия решения о предоставлении убежища. Кроме того, МВД намерено ужесточить условия для получения финского гражданства, увеличив срок необходимого проживания с пяти до восьми лет.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
СМИ: финские военные начали массово увольняться
19 февраля, 20:32
 
В миреФинляндияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала