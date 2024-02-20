https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928544990.html

МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев

МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев - РИА Новости, 20.02.2024

МВД Финляндии планирует сократить срок ВНЖ для беженцев

МВД Финляндии представило законопроект, в соответствии с которым максимально возможный срок действия вида на жительство для беженцев будет сокращен до трех лет... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:12

2024-02-20T18:12

2024-02-20T18:12

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. МВД Финляндии представило законопроект, в соответствии с которым максимально возможный срок действия вида на жительство для беженцев будет сокращен до трех лет вместо текущих четырех, сообщает ведомство. "Согласно предложению, первый вид на жительство, выданный на основании статуса беженца, будет действителен в течение трех лет вместо текущих четырех лет", – говорится в сообщении. Законопроект предусматривает, что статус беженца теперь может быть аннулирован, если иностранный гражданин представляет угрозу национальной безопасности или совершил особо тяжкое преступление, уточняет МВД. Ранее сообщалось, что МВД Финляндии разрабатывает законопроект, направленный на борьбу с миграцией на границе с Россией, а также законопроект о пограничной процедуре, запрещающей беженцам перемещаться по территории страны до принятия решения о предоставлении убежища. Кроме того, МВД намерено ужесточить условия для получения финского гражданства, увеличив срок необходимого проживания с пяти до восьми лет. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

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