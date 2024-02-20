Рейтинг@Mail.ru
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:41 20.02.2024 (обновлено: 14:43 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928478631.html
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня - РИА Новости, 20.02.2024
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:41
2024-02-20T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
анджей дуда
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_285b84dbb92a9703e38037fb8ec6a794.jpg
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года, сообщила его канцелярия. "Президент Анджей Дуда подписал закон от 9 февраля 2024 года о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", - сказано в сообщении канцелярии. Согласно тексту закона, с 4 марта по 30 июня текущего года продлевается срок законного пребывания военных беженцев в Польше. На практике это означает, что до тех пор они сохранят право, среди прочего, на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощенном порядке и детские пособия. Кроме того, согласно закону, будет продлен срок действия виз и разрешений на временное проживание, а также срок предоставления согласия на условную практику по профессии украинскими врачами. По оценкам министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживают около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 миллиарда долларов) в год.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793968587_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_3743b2738d7e35b8e2d4978ab4f348e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, анджей дуда, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда, Ситуация в ДНР и ЛНР
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня

Дуда подписал указ о продлении помощи украинским беженцам в Польше до 30 июня

© AP Photo / Sergei GritsЛюди на границе Украины и Польши
Люди на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Люди на границе Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года, сообщила его канцелярия.
"Президент Анджей Дуда подписал закон от 9 февраля 2024 года о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", - сказано в сообщении канцелярии.
Согласно тексту закона, с 4 марта по 30 июня текущего года продлевается срок законного пребывания военных беженцев в Польше. На практике это означает, что до тех пор они сохранят право, среди прочего, на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощенном порядке и детские пособия. Кроме того, согласно закону, будет продлен срок действия виз и разрешений на временное проживание, а также срок предоставления согласия на условную практику по профессии украинскими врачами.
По оценкам министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживают около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 миллиарда долларов) в год.
Украинские беженцы, живущие в Греции, на демонстрации в Салониках - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Европа задумалась, как вытолкать украинских беженцев на фронт
9 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаАнджей ДудаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала