https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928478631.html

Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня

Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня - РИА Новости, 20.02.2024

Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:41

2024-02-20T14:41

2024-02-20T14:43

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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года, сообщила его канцелярия. "Президент Анджей Дуда подписал закон от 9 февраля 2024 года о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", - сказано в сообщении канцелярии. Согласно тексту закона, с 4 марта по 30 июня текущего года продлевается срок законного пребывания военных беженцев в Польше. На практике это означает, что до тех пор они сохранят право, среди прочего, на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощенном порядке и детские пособия. Кроме того, согласно закону, будет продлен срок действия виз и разрешений на временное проживание, а также срок предоставления согласия на условную практику по профессии украинскими врачами. По оценкам министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживают около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 миллиарда долларов) в год.

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

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Кирилл Волков

в мире, польша, украина, анджей дуда, ситуация в днр и лнр