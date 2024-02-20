https://ria.ru/20240220/bezhentsy-1928478631.html
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня - РИА Новости, 20.02.2024
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:41
2024-02-20T14:41
2024-02-20T14:43
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ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года, сообщила его канцелярия. "Президент Анджей Дуда подписал закон от 9 февраля 2024 года о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", - сказано в сообщении канцелярии. Согласно тексту закона, с 4 марта по 30 июня текущего года продлевается срок законного пребывания военных беженцев в Польше. На практике это означает, что до тех пор они сохранят право, среди прочего, на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощенном порядке и детские пособия. Кроме того, согласно закону, будет продлен срок действия виз и разрешений на временное проживание, а также срок предоставления согласия на условную практику по профессии украинскими врачами. По оценкам министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживают около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 миллиарда долларов) в год.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина, анджей дуда, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда, Ситуация в ДНР и ЛНР
Дуда продлил помощь украинским беженцам до июня
Дуда подписал указ о продлении помощи украинским беженцам в Польше до 30 июня
ВАРШАВА, 20 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает продление срока помощи украинским беженцам в республике до конца июня текущего года, сообщила его канцелярия.
"Президент Анджей Дуда подписал закон от 9 февраля 2024 года о внесении изменений в Закон о помощи гражданам Украины
в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", - сказано в сообщении канцелярии.
Согласно тексту закона, с 4 марта по 30 июня текущего года продлевается срок законного пребывания военных беженцев в Польше. На практике это означает, что до тех пор они сохранят право, среди прочего, на бесплатное лечение, трудоустройство в упрощенном порядке и детские пособия. Кроме того, согласно закону, будет продлен срок действия виз и разрешений на временное проживание, а также срок предоставления согласия на условную практику по профессии украинскими врачами.
По оценкам министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживают около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 миллиарда долларов) в год.
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