https://ria.ru/20240220/bespilotniki-1928370922.html

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью - РИА Новости, 20.02.2024

Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью

Система ПВО сбила три украинских дрона в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T07:14

2024-02-20T07:14

2024-02-20T08:57

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Система ПВО сбила три украинских дрона в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Брянской области", — говорится в заявлении.Губернатор Александр Богомаз уточнил в Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской области действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240220/voyna-1928366425.html

брянская область

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безопасность, брянская область, россия