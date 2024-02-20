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В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2024
В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
Система ПВО уничтожила еще два беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:55
2024-02-20T06:55
2024-02-20T07:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Система ПВО уничтожила еще два беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об уничтожении беспилотника над Погарским районом, пострадавших и разрушений не было."Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.
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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
Губернатор: в Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника