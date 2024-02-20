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В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:55 20.02.2024 (обновлено: 07:00 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/bespilotniki-1928369599.html
В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2024
В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника
Система ПВО уничтожила еще два беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T06:55
2024-02-20T07:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Система ПВО уничтожила еще два беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал об уничтожении беспилотника над Погарским районом, пострадавших и разрушений не было."Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.
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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника

Губернатор: в Брянской области силы ПВО сбили еще два украинских беспилотника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Система ПВО уничтожила еще два беспилотника в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении беспилотника над Погарским районом, пострадавших и разрушений не было.
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"Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал Богомаз.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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