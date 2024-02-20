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Над Донецком за сутки обезвредили три украинских беспилотника
Над Донецком за сутки обезвредили три украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2024
Над Донецком за сутки обезвредили три украинских беспилотника
Три украинских беспилотных летательных аппарата обезврежены над Донецком за сутки, из них разведывательный коптер исследуют для установления места запуска,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:41
2024-02-20T13:41
2024-02-20T13:41
специальная военная операция на украине
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петровский район
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ДОНЕЦК, 20 фев – РИА Новости. Три украинских беспилотных летательных аппарата обезврежены над Донецком за сутки, из них разведывательный коптер исследуют для установления места запуска, сообщает во вторник штаб обороны ДНР. "Штаб обороны ДНР информирует: по данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком обнаружены и подавлены 3 украинских беспилотника", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. Отмечается, что из них один разведывательный коптер был перехвачен над Петровским районом, он доставлен на исследование для установления места запуска. В понедельник штаб сообщал, что за выходные над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой были обнаружены и подавлены 73 украинских беспилотника.
https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Петровский район
Над Донецком за сутки обезвредили три украинских беспилотника
Штаб обороны ДНР: над Донецком за сутки обезвредили 3 украинских беспилотника