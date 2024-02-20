https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928532654.html

В Минске заявили о планах Запада создать белорусский квазипарламент

В Минске заявили о планах Запада создать белорусский квазипарламент - РИА Новости, 20.02.2024

В Минске заявили о планах Запада создать белорусский квазипарламент

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что США и другие страны Запада запланировали консолидацию находящейся за рубежом белорусский оппозиции,... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:31

2024-02-20T17:31

2024-02-20T17:31

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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что США и другие страны Запада запланировали консолидацию находящейся за рубежом белорусский оппозиции, планируется создание квазипарламента и организация псевдовыборов в него, его слова приводит Sputnik Беларусь.По данным агентства Белта, во вторник в Минске на совещании у президента с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Тертель рассказал о том, что Госдепартаментом и спецслужбами США разработана и реализуется при участии других западных государств долгосрочная стратегия по дестабилизации ситуации в Белоруссии с задействованием "деструктивных элементов, осевших на территории Польши, Литвы, Украины, Чехии, некоторых других государств"."Проводится работа по их консолидации, несмотря на имеющиеся противоречия и внутреннюю борьбу за финансы. Планируется формирование квазипарламента, псевдовыборы в который назначены на 25 мая, а также иных деструктивных протоструктур, которые, по замыслу американцев, позволят сохранить потенциал для будущих действий против Республики Беларусь", - заявил Тертель.

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Ольга Фомченкова

в мире, минск, белоруссия, сша, государственный департамент сша