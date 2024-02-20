https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928532654.html
В Минске заявили о планах Запада создать белорусский квазипарламент
В Минске заявили о планах Запада создать белорусский квазипарламент - РИА Новости, 20.02.2024
В Минске заявили о планах Запада создать белорусский квазипарламент
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что США и другие страны Запада запланировали консолидацию находящейся за рубежом белорусский оппозиции,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:31
2024-02-20T17:31
2024-02-20T17:31
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что США и другие страны Запада запланировали консолидацию находящейся за рубежом белорусский оппозиции, планируется создание квазипарламента и организация псевдовыборов в него, его слова приводит Sputnik Беларусь.По данным агентства Белта, во вторник в Минске на совещании у президента с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Тертель рассказал о том, что Госдепартаментом и спецслужбами США разработана и реализуется при участии других западных государств долгосрочная стратегия по дестабилизации ситуации в Белоруссии с задействованием "деструктивных элементов, осевших на территории Польши, Литвы, Украины, Чехии, некоторых других государств"."Проводится работа по их консолидации, несмотря на имеющиеся противоречия и внутреннюю борьбу за финансы. Планируется формирование квазипарламента, псевдовыборы в который назначены на 25 мая, а также иных деструктивных протоструктур, которые, по замыслу американцев, позволят сохранить потенциал для будущих действий против Республики Беларусь", - заявил Тертель.
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РИА Новости
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в мире, минск, белоруссия, сша, государственный департамент сша
В мире, Минск, Белоруссия, США, Государственный департамент США
В Минске заявили о планах Запада создать белорусский квазипарламент
Тертель: Запад запланировал консолидацию белорусской оппозиции за рубежом
МИНСК, 20 фев – РИА Новости.
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что США и другие страны Запада запланировали консолидацию находящейся за рубежом белорусский оппозиции, планируется создание квазипарламента и организация псевдовыборов в него, его слова приводит Sputnik Беларусь
.
По данным агентства Белта, во вторник в Минске на совещании у президента с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Тертель рассказал о том, что Госдепартаментом и спецслужбами США разработана и реализуется при участии других западных государств долгосрочная стратегия по дестабилизации ситуации в Белоруссии с задействованием "деструктивных элементов, осевших на территории Польши, Литвы, Украины, Чехии, некоторых других государств".
"Проводится работа по их консолидации, несмотря на имеющиеся противоречия и внутреннюю борьбу за финансы. Планируется формирование квазипарламента, псевдовыборы в который назначены на 25 мая, а также иных деструктивных протоструктур, которые, по замыслу американцев, позволят сохранить потенциал для будущих действий против Республики Беларусь", - заявил Тертель.
КГБ Белоруссии сообщил о задержании 16 иностранных шпионов с 2022 года