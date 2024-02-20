https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928528742.html

КГБ Белоруссии сообщил о задержании 16 иностранных шпионов с 2022 года

КГБ Белоруссии сообщил о задержании 16 иностранных шпионов с 2022 года - РИА Новости, 20.02.2024

КГБ Белоруссии сообщил о задержании 16 иностранных шпионов с 2022 года

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в 2022-2023 годах контрразведкой выявлено 114 попыток вербовки белорусов, за шпионскую деятельность... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:18

2024-02-20T17:18

2024-02-20T17:23

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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что в 2022-2023 годах контрразведкой выявлено 114 попыток вербовки белорусов, за шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан, его слова приводит Sputnik Беларусь. "Только за 2022-2023 годы контрразведкой комитета выявлено 114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих. К уголовной ответственности привлечено 45 человек, ставших на путь предательства. За шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан", - заявил Тертель.

https://ria.ru/20240220/diversii-1928512000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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