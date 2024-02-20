Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну
Лукашенко: Белоруссию всеми правдами и неправдами хотят втянуть в войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну хотят всеми правдами и неправдами втянуть в войну.
"Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. У нас на руках закрытая информация. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран-членов НАТО: "Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, поляки "подвизгивают - "война в Украине дает им возможность сменить белорусский режим".
Лукашенко отметил, что за этими словесными играми стоит желание наконец-таки удовлетворить свои застарелые территориальные амбиции. "Я уже об этом говорил, но повторю еще раз. Они в Европе считают, что (дословно) "по итогам этой войны должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законные права на часть современной Беларуси. А демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России". Вот и вся стратегия. Закрытое совещание руководителей "ястребов". В этом их стратегия - нанести глобальное поражение Беларуси и России, и потом разобраться и с территориями, и прочим. Вы понимаете, какой замес, какая бойня развернется на этих землях", - отметил белорусский президент.
Он сообщил, что "таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента". "И наши беглые мечтают стать участниками этого процесса. Территориальный передел - это было на переговорах с нашими беглыми - "тихушками, лахушками". Это с ними переговоры были (представителей Запада - ред.)", - отметил Лукашенко.