https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928492008.html

Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну

Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну - РИА Новости, 20.02.2024

Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну хотят всеми правдами и неправдами втянуть в войну. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:13

2024-02-20T15:13

2024-02-20T15:13

специальная военная операция на украине

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украина

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну хотят всеми правдами и неправдами втянуть в войну. "Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. У нас на руках закрытая информация. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран-членов НАТО: "Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, поляки "подвизгивают - "война в Украине дает им возможность сменить белорусский режим". Лукашенко отметил, что за этими словесными играми стоит желание наконец-таки удовлетворить свои застарелые территориальные амбиции. "Я уже об этом говорил, но повторю еще раз. Они в Европе считают, что (дословно) "по итогам этой войны должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законные права на часть современной Беларуси. А демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России". Вот и вся стратегия. Закрытое совещание руководителей "ястребов". В этом их стратегия - нанести глобальное поражение Беларуси и России, и потом разобраться и с территориями, и прочим. Вы понимаете, какой замес, какая бойня развернется на этих землях", - отметил белорусский президент. Он сообщил, что "таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента". "И наши беглые мечтают стать участниками этого процесса. Территориальный передел - это было на переговорах с нашими беглыми - "тихушками, лахушками". Это с ними переговоры были (представителей Запада - ред.)", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20240126/polsha-1923455575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр