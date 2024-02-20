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Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928492008.html
Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну
Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну хотят всеми правдами и неправдами втянуть в войну. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:13
2024-02-20T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну хотят всеми правдами и неправдами втянуть в войну. "Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. У нас на руках закрытая информация. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран-членов НАТО: "Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, поляки "подвизгивают - "война в Украине дает им возможность сменить белорусский режим". Лукашенко отметил, что за этими словесными играми стоит желание наконец-таки удовлетворить свои застарелые территориальные амбиции. "Я уже об этом говорил, но повторю еще раз. Они в Европе считают, что (дословно) "по итогам этой войны должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законные права на часть современной Беларуси. А демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России". Вот и вся стратегия. Закрытое совещание руководителей "ястребов". В этом их стратегия - нанести глобальное поражение Беларуси и России, и потом разобраться и с территориями, и прочим. Вы понимаете, какой замес, какая бойня развернется на этих землях", - отметил белорусский президент. Он сообщил, что "таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента". "И наши беглые мечтают стать участниками этого процесса. Территориальный передел - это было на переговорах с нашими беглыми - "тихушками, лахушками". Это с ними переговоры были (представителей Запада - ред.)", - отметил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко заявил, что Белоруссию пытаются втянуть в войну

Лукашенко: Белоруссию всеми правдами и неправдами хотят втянуть в войну

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страну хотят всеми правдами и неправдами втянуть в войну.
"Нас хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. У нас на руках закрытая информация. Мы точно знаем, что думает по этому поводу начальник генерального штаба одной из ведущих стран-членов НАТО: "Мы не смогли вовлечь Беларусь в конфликт. Активное участие Минска в войне подорвало бы режим в Беларуси и А. Лукашенко. Эта возможность все еще открыта", - приводит слова Лукашенко пресс-служба. По его словам, поляки "подвизгивают - "война в Украине дает им возможность сменить белорусский режим".
Лукашенко отметил, что за этими словесными играми стоит желание наконец-таки удовлетворить свои застарелые территориальные амбиции. "Я уже об этом говорил, но повторю еще раз. Они в Европе считают, что (дословно) "по итогам этой войны должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законные права на часть современной Беларуси. А демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России". Вот и вся стратегия. Закрытое совещание руководителей "ястребов". В этом их стратегия - нанести глобальное поражение Беларуси и России, и потом разобраться и с территориями, и прочим. Вы понимаете, какой замес, какая бойня развернется на этих землях", - отметил белорусский президент.
Он сообщил, что "таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента". "И наши беглые мечтают стать участниками этого процесса. Территориальный передел - это было на переговорах с нашими беглыми - "тихушками, лахушками". Это с ними переговоры были (представителей Запада - ред.)", - отметил Лукашенко.
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