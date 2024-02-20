https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928424899.html
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:29
2024-02-20T12:29
2024-02-20T12:36
белоруссия
александр лукашенко
с-400 «триумф»
искандер-м
в мире
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МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что на вооружение в стране поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". "Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб", - заявил Лукашенко.По его словам, Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. Продолжается поставка новых образцов техники. В строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 километров. На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". На территории страны размещено тактическое ядерное оружие. "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, с-400 «триумф», искандер-м, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, С-400 «Триумф», Искандер-М, В мире
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение
Лукашенко: на вооружение поступили 2 дивизиона С-400 и 2 дивизиона "Искандер-М"
МИНСК, 20 фев — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании
с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что на вооружение в стране поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М".
"Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб", - заявил Лукашенко.
По его словам, Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. Продолжается поставка новых образцов техники. В строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 километров. На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". На территории страны размещено тактическое ядерное оружие.
"Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника", - отметил белорусский президент.