https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928424899.html

Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение

Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение - РИА Новости, 20.02.2024

Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:29

2024-02-20T12:29

2024-02-20T12:36

белоруссия

александр лукашенко

с-400 «триумф»

искандер-м

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782342607_0:78:3030:1782_1920x0_80_0_0_be0464c39088c3db96dffd28340e928a.jpg

МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что на вооружение в стране поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". "Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб", - заявил Лукашенко.По его словам, Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. Продолжается поставка новых образцов техники. В строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 километров. На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". На территории страны размещено тактическое ядерное оружие. "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника", - отметил белорусский президент.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, александр лукашенко, с-400 «триумф», искандер-м, в мире