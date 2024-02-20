Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 20.02.2024 (обновлено: 12:36 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928424899.html
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение - РИА Новости, 20.02.2024
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:29
2024-02-20T12:36
белоруссия
александр лукашенко
с-400 «триумф»
искандер-м
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782342607_0:78:3030:1782_1920x0_80_0_0_be0464c39088c3db96dffd28340e928a.jpg
МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что на вооружение в стране поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". "Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб", - заявил Лукашенко.По его словам, Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. Продолжается поставка новых образцов техники. В строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 километров. На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". На территории страны размещено тактическое ядерное оружие. "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника", - отметил белорусский президент.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782342607_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_e6f6fa553575925631099075a09529c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, александр лукашенко, с-400 «триумф», искандер-м, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, С-400 «Триумф», Искандер-М, В мире
Лукашенко рассказал об "Искандерах" и "Триумфах", поступивших на вооружение

Лукашенко: на вооружение поступили 2 дивизиона С-400 и 2 дивизиона "Искандер-М"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета возле зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, что на вооружение в стране поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М".
"Мы обладаем всем необходимым, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый ущерб", - заявил Лукашенко.
По его словам, Белоруссия усиливает свой военно-технический потенциал. Продолжается поставка новых образцов техники. В строй поставлены новейшие образцы белорусской РСЗО "Полонез-М" дальностью до 300 километров. На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов "Искандер-М". На территории страны размещено тактическое ядерное оружие.
"Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника", - отметил белорусский президент.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоС-400 «Триумф»Искандер-МВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала