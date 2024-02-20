https://ria.ru/20240220/belorussiya-1928413110.html
Белоруссию снова попытаются раскачать перед выборами, предупредил Лукашенко
Белоруссию снова попытаются раскачать перед выборами, предупредил Лукашенко - РИА Новости, 20.02.2024
Белоруссию снова попытаются раскачать перед выборами, предупредил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановку в стране будут продолжать пытаться раскачать извне, и подчеркнул, что выехавшая из страны... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:40
2024-02-20T11:40
2024-02-20T11:57
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александр лукашенко
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МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановку в стране будут продолжать пытаться раскачать извне, и подчеркнул, что выехавшая из страны оппозиция и их зарубежные кураторы не отказались от идеи переворота в республике."В ближайшее время пройдут важнейшие для страны мероприятия: единый день голосования (25 февраля – ред.), формирование Всебелорусского народного собрания (первое заседание пройдет в конце апреля – ред.). Нас снова попробуют расшатать. Это очевидно. Схема не изменится. Но мы должны быть готовы к тому, что они придумают новые триггеры для дестабилизации общества", - сказал Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство Белта.Президент отметил, что выехавшая из страны оппозиция и "их зарубежные кураторы от спецслужб прорабатывают три основных сценария своих действий на данный период"."Первый - самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании. Но при этом сами оценивают его как маловероятный. Реальных предпосылок для раскачивания ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят", - сказал глава государства.По его словам, второй сценарий - основной. "Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста", - заявил Лукашенко."Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях. Этого допустить нельзя", - подчеркнул президент.По его словам, третий сценарий - резервный. "Это игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь", - сказал Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html
https://ria.ru/20231006/lukashenko-1900980999.html
https://ria.ru/20230525/belorussiya-1874059975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Белоруссию снова попытаются раскачать перед выборами, предупредил Лукашенко
Лукашенко: нужно быть готовыми, что Белоруссию снова будут качать перед выборами
МИНСК, 20 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановку в стране будут продолжать пытаться раскачать извне, и подчеркнул, что выехавшая из страны оппозиция и их зарубежные кураторы не отказались от идеи переворота в республике.
"В ближайшее время пройдут важнейшие для страны мероприятия: единый день голосования (25 февраля – ред.), формирование Всебелорусского народного собрания (первое заседание пройдет в конце апреля – ред.). Нас снова попробуют расшатать. Это очевидно. Схема не изменится. Но мы должны быть готовы к тому, что они придумают новые триггеры для дестабилизации общества", - сказал Лукашенко на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Его слова приводит агентство Белта.
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Президент отметил, что выехавшая из страны оппозиция и "их зарубежные кураторы от спецслужб прорабатывают три основных сценария своих действий на данный период".
"Первый - самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании. Но при этом сами оценивают его как маловероятный. Реальных предпосылок для раскачивания ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят", - сказал глава государства.
По его словам, второй сценарий - основной. "Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста", - заявил Лукашенко.
"Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях. Этого допустить нельзя", - подчеркнул президент.
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По его словам, третий сценарий - резервный. "Это игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь", - сказал Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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