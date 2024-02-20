Мурашко поручил роддомам рассказывать родителям о правилах перевозки детей
Мурашко поручил объяснять родителям в роддомах, как безопасно перевозить детей
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДетская люлька для безопасной перевозки новорождённых
Детская люлька для безопасной перевозки новорождённых. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил организовать информирование родителей о правилах безопасной перевозки детей в автотранспорте уже на этапе выписки из роддома, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
Мурашко провел заседание оперативного штаба Минздрава РФ, посвященное межведомственному взаимодействию и координации по вопросам предотвращения ДТП и пожаров, а также ликвидации их медико-санитарных последствий, уточнили в пресс-службе.
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"Дорожное движение, а точнее аварийность, влияет на жизнь и здоровье граждан. Во всех детских поликлиниках и роддомах должны быть организованы зоны информации по безопасности перевозки детей, использованию автокресел, здоровьесберегающему поведению. Это позволит сохранить жизни и здоровье детей. Формирование культуры безопасного вождения и адекватной оценки собственного вождения каждым человеком является важнейшим фактором безопасности на дорогах", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
Он уточнил, что для повышения эффективности работы по профилактике ДТП, в том числе аварий в состоянии алкогольного опьянения, во всех регионах выстроена система передачи данных медосвидетельствований между подразделениями ГИБДД и системой здравоохранения. Министр также отметил, что значительную роль для профилактики ДТП играет и проведение предрейсовых осмотров водителей.