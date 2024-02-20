https://ria.ru/20240220/avtokreslo-1928494556.html

Мурашко поручил роддомам рассказывать родителям о правилах перевозки детей

Мурашко поручил роддомам рассказывать родителям о правилах перевозки детей - РИА Новости, 20.02.2024

Мурашко поручил роддомам рассказывать родителям о правилах перевозки детей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил организовать информирование родителей о правилах безопасной перевозки детей в автотранспорте уже на этапе... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:20

2024-02-20T15:20

2024-02-20T15:22

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил организовать информирование родителей о правилах безопасной перевозки детей в автотранспорте уже на этапе выписки из роддома, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. Мурашко провел заседание оперативного штаба Минздрава РФ, посвященное межведомственному взаимодействию и координации по вопросам предотвращения ДТП и пожаров, а также ликвидации их медико-санитарных последствий, уточнили в пресс-службе. "Дорожное движение, а точнее аварийность, влияет на жизнь и здоровье граждан. Во всех детских поликлиниках и роддомах должны быть организованы зоны информации по безопасности перевозки детей, использованию автокресел, здоровьесберегающему поведению. Это позволит сохранить жизни и здоровье детей. Формирование культуры безопасного вождения и адекватной оценки собственного вождения каждым человеком является важнейшим фактором безопасности на дорогах", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении. Он уточнил, что для повышения эффективности работы по профилактике ДТП, в том числе аварий в состоянии алкогольного опьянения, во всех регионах выстроена система передачи данных медосвидетельствований между подразделениями ГИБДД и системой здравоохранения. Министр также отметил, что значительную роль для профилактики ДТП играет и проведение предрейсовых осмотров водителей.

https://ria.ru/20220930/kolyaska-1820682460.html

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общество, россия, гибдд мвд рф, михаил мурашко