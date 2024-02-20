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"Цифровое небо" для авиабеспилотников создадут в России - РИА Новости, 20.02.2024
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08:30 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/aviabespilotniki-1928299431.html
"Цифровое небо" для авиабеспилотников создадут в России
"Цифровое небо" для авиабеспилотников создадут в России - РИА Новости, 20.02.2024
"Цифровое небо" для авиабеспилотников создадут в России
АО "ГЛОНАСС" совместно с "Платформой НТИ" и лидерами отрасли беспилотной гражданской авиации разработали концепцию "Цифрового неба России", сообщил на форуме... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:30
2024-02-20T08:30
эра-глонасс
россия
технологии
алексей райкевич
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 20 февраля – РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" совместно с "Платформой НТИ" и лидерами отрасли беспилотной гражданской авиации разработали концепцию "Цифрового неба России", сообщил на форуме "Сильные идеи для нового времени" генеральный директор компании Алексей Райкевич.Он отметил, что проект обеспечит глобальное лидерство и технологический суверенитет России. Разрабатываемая концепция гармонично объединяет все существующие технологии и платформы в общую среду "Цифрового неба", при этом учитывая перспективы развития этих технологий и вероятность появления принципиально новых решений на горизонте 20 и более лет.На 70% территории страны нет мобильной связи, поэтому для безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство крайне важно развивать гибридные сети связи."Связность играет ключевую роль в решении задачи построения "Цифрового неба". &lt;…&gt; мы разработали и протестировали спутниковую технологию связи. &lt;…&gt; Возможности использования этого решения намного шире беспилотной авиации, он нацелен в первую очередь на повышение безопасности миллионов транспортных средств, которые сегодня передвигаются в зонах без сотовой связи за счет использования спутниковых каналов для аварийного оповещения на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС"", - отметил Райкевич, слова которого приводит пресс-служба компании.Выпуск беспилотных машин на дороги невозможен без "цифровых двойников" автотрасс. Для беспилотной авиации будет сформировано такое же решение – "цифровой двойник неба России", объединяющий комплексно всю информацию о самом небе, в частности, метеоданных и особенностей зон применения. Концепция интегрирует беспилотные воздушные суда одновременно и как физические, и как цифровые объекты, которые генерируют данные, в единую защищенную архитектуру, основанную на принципах бесшовности. Связность напрямую влияет на возможность полноценной реализации идеи цифрового двойника неба.Концепции "Цифрового неба России" также предполагает создание цифрового транспортного права и внедрение сквозного межотраслевого регулирования. "Это естественная эволюция отрасли права, обусловленная появлением новых объектов в воздухе. Мы понимаем, что перспективные беспилотные воздушные суда должны будут одновременно учитывать разделенное сегодня воздушное, космическое и ИТ-законодательство. А гибридные беспилотники земля-воздух просто не смогут работать без цифрового права, объединяющего все среды применения транспорта", – считает Райкевич.Эталонная модель единой архитектуры "Цифрового неба" будет готова к масштабированию на рынки дружественных Российской Федерации государств."Это первоочередной перечень мероприятий, который нам предстоит выполнить. Мы уверены, что технологическое партнерство компаний-лидеров позволит преодолеть межотраслевые барьеры и будет способствовать переходу к новой парадигме использования цифрового воздушного пространства, послужит основой для появления бизнес-идей и дальнейшего развития отрасли", - заключил спикер.
https://ria.ru/20231115/monitoring-1909709119.html
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эра-глонасс, россия, технологии, алексей райкевич, глонасс (система навигации)
ЭРА-ГЛОНАСС, Россия, Технологии, Алексей Райкевич, ГЛОНАСС (система навигации)

"Цифровое небо" для авиабеспилотников создадут в России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич
Гендиректор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич
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МОСКВА, 20 февраля – РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" совместно с "Платформой НТИ" и лидерами отрасли беспилотной гражданской авиации разработали концепцию "Цифрового неба России", сообщил на форуме "Сильные идеи для нового времени" генеральный директор компании Алексей Райкевич.
Он отметил, что проект обеспечит глобальное лидерство и технологический суверенитет России. Разрабатываемая концепция гармонично объединяет все существующие технологии и платформы в общую среду "Цифрового неба", при этом учитывая перспективы развития этих технологий и вероятность появления принципиально новых решений на горизонте 20 и более лет.
На 70% территории страны нет мобильной связи, поэтому для безопасной интеграции беспилотной авиации в единое воздушное пространство крайне важно развивать гибридные сети связи.
"Связность играет ключевую роль в решении задачи построения "Цифрового неба". <…> мы разработали и протестировали спутниковую технологию связи. <…> Возможности использования этого решения намного шире беспилотной авиации, он нацелен в первую очередь на повышение безопасности миллионов транспортных средств, которые сегодня передвигаются в зонах без сотовой связи за счет использования спутниковых каналов для аварийного оповещения на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС"", - отметил Райкевич, слова которого приводит пресс-служба компании.
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Выпуск беспилотных машин на дороги невозможен без "цифровых двойников" автотрасс. Для беспилотной авиации будет сформировано такое же решение – "цифровой двойник неба России", объединяющий комплексно всю информацию о самом небе, в частности, метеоданных и особенностей зон применения. Концепция интегрирует беспилотные воздушные суда одновременно и как физические, и как цифровые объекты, которые генерируют данные, в единую защищенную архитектуру, основанную на принципах бесшовности. Связность напрямую влияет на возможность полноценной реализации идеи цифрового двойника неба.
Концепции "Цифрового неба России" также предполагает создание цифрового транспортного права и внедрение сквозного межотраслевого регулирования. "Это естественная эволюция отрасли права, обусловленная появлением новых объектов в воздухе. Мы понимаем, что перспективные беспилотные воздушные суда должны будут одновременно учитывать разделенное сегодня воздушное, космическое и ИТ-законодательство. А гибридные беспилотники земля-воздух просто не смогут работать без цифрового права, объединяющего все среды применения транспорта", – считает Райкевич.
Эталонная модель единой архитектуры "Цифрового неба" будет готова к масштабированию на рынки дружественных Российской Федерации государств.
"Это первоочередной перечень мероприятий, который нам предстоит выполнить. Мы уверены, что технологическое партнерство компаний-лидеров позволит преодолеть межотраслевые барьеры и будет способствовать переходу к новой парадигме использования цифрового воздушного пространства, послужит основой для появления бизнес-идей и дальнейшего развития отрасли", - заключил спикер.
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