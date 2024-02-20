https://ria.ru/20240220/assanzh-1928596921.html

В Париже прошла акция в поддержку освобождения Ассанжа

В Париже прошла акция в поддержку освобождения Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024

В Париже прошла акция в поддержку освобождения Ассанжа

Акция в поддержку освобождения Джулиана Ассанжа прошла в Париже, в ней приняли участие несколько сотен человек, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T22:05

2024-02-20T22:05

2024-02-20T22:05

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ПАРИЖ, 20 фев - РИА Новости. Акция в поддержку освобождения Джулиана Ассанжа прошла в Париже, в ней приняли участие несколько сотен человек, передаёт корреспондент РИА Новости. Акцию под лозунгом: "Освободите Ассанжа" организована ассоциацией "Лига по правам человека" и некоторыми другими правозащитными организациями. "Преследование Ассанжа - это посягательство на свободу СМИ, а также угроза для разоблачителей и журналистов-расследователей", - сообщили они в коммюнике. Вечером во вторник участники начали стягиваться на площадь Республики в центре города. По оценке корреспондента РИА Новости, в ней приняли участие порядка трёхсот человек. На плакатах манифестантов можно было прочитать: "Освободите Ассанжа, настоящего журналиста!", "Нет экстрадиции в США", "Честь разоблачителям!". На английском и французском языке они скандировали: "Свободу Ассанжу", "Ассанж - настоящий журналист!". Как сообщили ассоциации, манифестации в поддержку Ассанжа были также организованы в Ницце, Бордо, Меце, Монпелье и других городах. Высокий суд Лондона во вторник начал двухдневные слушания, в рамках которых будет определено, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928535908.html

https://ria.ru/20240206/assanzh-1925715174.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html

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Акция в поддержку Ассанжа в Париже Акция в поддержку Ассанжа в Париже 2024-02-20T22:05 true PT0M31S

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в мире, лондон, сша, париж, джулиан ассанж, европейский суд, wikileaks