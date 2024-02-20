https://ria.ru/20240220/assanzh-1928535908.html

Главред WikiLeaks раскритиковал условия проведения слушания по делу Ассанжа

Главред WikiLeaks раскритиковал условия проведения слушания по делу Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024

Главред WikiLeaks раскритиковал условия проведения слушания по делу Ассанжа

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал "абсурдными" ограниченные условия проведения слушания по делу Джулиана Ассанжа, которому грозит... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T17:52

2024-02-20T17:52

2024-02-20T17:52

в мире

сша

лондон

багдад (город)

джулиан ассанж

wikileaks

европейский суд

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1920x0_80_0_0_4c92897f2d69583d43832b98cea9872f.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвал "абсурдными" ограниченные условия проведения слушания по делу Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США, указав на закрытость слушаний и специфику выбранного зала заседаний. Высокий суд Лондона проводит 20-21 февраля слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Должен сказать вам, что я не мог наблюдать за тем, что происходит внутри. Когда я пришел утром, меня не пустили в главный зал заседаний. Меня направили в соседнюю комнату вместе с большинством репортеров, где мы сидели и ничего не слышали, потому что аудио постоянно прерывалось… Это абсурдно, что журналисты не могут наблюдать за тем, что происходит в рамках самого важного для журналистики дела в современную эпоху. Абсолютно абсурдно", - заявил Храфнссон на акции в поддержку Ассанжа, которая проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне. Трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу". По словам Храфнссона, ему рассказали, что суд решил провести слушание по делу Ассанжа в "одном из самых маленьких залов судебных заседаний в здании", поэтому на процессе лично присутствуют всего несколько человек. Главный редактор WikiLeaks отметил, что такое происходит не впервые и на каждом из предыдущих слушаний также создавались "препятствия" для наблюдения за ходом заседания. "Что это такое? Как это вообще возможно с таким огромным интересом к этому делу? Что они пытаются скрыть? Почему они отказывают в доступе к такому важному разбирательству?.. Парламентарии, приезжающие из-за границы, не могут попасть в зал заседаний, НКО не могут попасть внутрь, чтобы наблюдать за тем, что происходит. Я даже не уверен, что (международная правозащитная организация - ред.) Amnesty International смогла попасть в зал", - заявил он. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240206/assanzh-1925715174.html

https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928490086.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html

сша

лондон

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, лондон, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, amnesty international