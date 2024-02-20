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В Эстонии обсудили возможность передачи российских активов Украине - РИА Новости, 20.02.2024
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21:34 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/aktivy-1928590276.html
В Эстонии обсудили возможность передачи российских активов Украине
В Эстонии обсудили возможность передачи российских активов Украине - РИА Новости, 20.02.2024
В Эстонии обсудили возможность передачи российских активов Украине
Эстонские специалисты в сфере внешней политики и безопасности обсудили возможность передачи в пользу Украины замороженных в стране активов России, отметив, что... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:34
2024-02-20T21:34
эстония
россия
украина
жозеп боррель
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 фев — РИА Новости. Эстонские специалисты в сфере внешней политики и безопасности обсудили возможность передачи в пользу Украины замороженных в стране активов России, отметив, что Эстония должна подать пример другим странам в этом вопросе, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR. Законопроект о передаче Украине замороженных российских активов уже прошел в парламенте первое чтение. По данным МИД, в Эстонии были заморожены российские активы на сумму около 38 миллионов евро. Постоянный представитель Эстонии при Евросоюзе Айво Орав заявил, что общие решения Евросоюза не возникают сами по себе, но кто-то должен их возглавлять. "Если Эстония своими действиями покажет, что можно создать юридически безупречный механизм передачи конфискованных у России активов, то будет больше уверенности, что другие страны последуют этому примеру, потому что тогда всегда можно указать на Эстонию и сказать, что если это работает в одной стране, это должно работать и в других", - приводит ERR слова Орава на заседании конституционной комиссии парламента, где обсуждалось использование замороженных активов РФ. МИД Эстонии ранее пояснил, что согласно законопроекту, активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от военных действий на Украине. Для применения этого механизма необходимо соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм. Евросоюз продолжает обсуждать использование доходов от замороженных в Европе российских активов, но полной договоренности об этом нет, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240220/estoniya-1928495859.html
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эстония, россия, украина, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз
Эстония, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Евросоюз
В Эстонии обсудили возможность передачи российских активов Украине

Эстонские специалисты обсудили передачу замороженных активов РФ Украине

© AP Photo / Pavel GolovkinВечерний Таллин, Эстония
Вечерний Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вечерний Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 фев — РИА Новости. Эстонские специалисты в сфере внешней политики и безопасности обсудили возможность передачи в пользу Украины замороженных в стране активов России, отметив, что Эстония должна подать пример другим странам в этом вопросе, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.
Законопроект о передаче Украине замороженных российских активов уже прошел в парламенте первое чтение. По данным МИД, в Эстонии были заморожены российские активы на сумму около 38 миллионов евро.
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Постоянный представитель Эстонии при Евросоюзе Айво Орав заявил, что общие решения Евросоюза не возникают сами по себе, но кто-то должен их возглавлять.
"Если Эстония своими действиями покажет, что можно создать юридически безупречный механизм передачи конфискованных у России активов, то будет больше уверенности, что другие страны последуют этому примеру, потому что тогда всегда можно указать на Эстонию и сказать, что если это работает в одной стране, это должно работать и в других", - приводит ERR слова Орава на заседании конституционной комиссии парламента, где обсуждалось использование замороженных активов РФ.
МИД Эстонии ранее пояснил, что согласно законопроекту, активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от военных действий на Украине. Для применения этого механизма необходимо соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.
Евросоюз продолжает обсуждать использование доходов от замороженных в Европе российских активов, но полной договоренности об этом нет, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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