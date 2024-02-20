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В Китае призвали уважать суверенитет Афганистана - РИА Новости, 20.02.2024
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00:41 20.02.2024 (обновлено: 00:49 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/afganistan-1928354818.html
В Китае призвали уважать суверенитет Афганистана
В Китае призвали уважать суверенитет Афганистана - РИА Новости, 20.02.2024
В Китае призвали уважать суверенитет Афганистана
Идея генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о назначении спецпосланника ООН по Афганистану может быть эффективно воплощена в жизнь только при ее принятии... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T00:41
2024-02-20T00:49
в мире
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китай
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ДОХА, 20 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Идея генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о назначении спецпосланника ООН по Афганистану может быть эффективно воплощена в жизнь только при ее принятии афганцами и заинтересованными сторонами среди соседей, заявил РИА Новости специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн. В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш сообщил, что начнет консультации о возможном назначении спецпосланника ООН по Афганистану, чтобы он мог "эффективно взаимодействовать с нынешними властями Афганистана". "Относительно идеи назначения спецпосланника ООН по Афганистану позиция Китая заключается в том, что при любых действиях мы обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность Афганистана. Чтобы настроить весь механизм или выбрать персоналии, мы должны получить согласие афганцев и заинтересованных сторон среди стран-соседей и в регионе, чтобы это реально могло работать", - отметил Сяоюн. По его словам, в Китае убеждены, что "ООН играет конструктивную роль в Афганистане". "Кроме того, в настоящее время очень хорошо работает механизм или платформа с участием глав МИД соседних с Афганистаном стран, и он вносит существенный вклад в мир, стабильность и реконструкцию в этой стране. Эта организация должна продолжать активно действовать", - добавил китайский спецпосланник. Он выразил желание Китая "присоединиться к другим усилиям и другим платформам", чтобы двигать вперед "усилия к установлению мира и стабильности в Афганистане, в частности платформы с участием четырех государств - Китая, России, Ирана и Пакистана". Правящее в Афганистане движение "Талибан"* выступает против назначения спецпосланника ООН, считая, что это отсрочит признание его правительства со стороны международного сообщества.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240131/kitay-1924496806.html
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в мире, афганистан, китай, антониу гутерреш, оон
В мире, Афганистан, Китай, Антониу Гутерреш, ООН
В Китае призвали уважать суверенитет Афганистана

МИД КНР: назначить посланника ООН по Афганистану нельзя без согласия афганцев

© РИА Новости / Андрей ГрешновКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Кабул. Архивное фото
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ДОХА, 20 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Идея генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о назначении спецпосланника ООН по Афганистану может быть эффективно воплощена в жизнь только при ее принятии афганцами и заинтересованными сторонами среди соседей, заявил РИА Новости специальный посланник МИД Китая по делам Афганистана Юэ Сяоюн.
В понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш сообщил, что начнет консультации о возможном назначении спецпосланника ООН по Афганистану, чтобы он мог "эффективно взаимодействовать с нынешними властями Афганистана".
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"Относительно идеи назначения спецпосланника ООН по Афганистану позиция Китая заключается в том, что при любых действиях мы обязаны уважать суверенитет и территориальную целостность Афганистана. Чтобы настроить весь механизм или выбрать персоналии, мы должны получить согласие афганцев и заинтересованных сторон среди стран-соседей и в регионе, чтобы это реально могло работать", - отметил Сяоюн.
По его словам, в Китае убеждены, что "ООН играет конструктивную роль в Афганистане".
«
"Кроме того, в настоящее время очень хорошо работает механизм или платформа с участием глав МИД соседних с Афганистаном стран, и он вносит существенный вклад в мир, стабильность и реконструкцию в этой стране. Эта организация должна продолжать активно действовать", - добавил китайский спецпосланник.
Он выразил желание Китая "присоединиться к другим усилиям и другим платформам", чтобы двигать вперед "усилия к установлению мира и стабильности в Афганистане, в частности платформы с участием четырех государств - Китая, России, Ирана и Пакистана".
Правящее в Афганистане движение "Талибан"* выступает против назначения спецпосланника ООН, считая, что это отсрочит признание его правительства со стороны международного сообщества.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанКитайАнтониу ГутеррешООН
 
 
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