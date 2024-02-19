https://ria.ru/20240219/zhelezo-1928137245.html

Врач перечислила симптомы дефицита железа

Врач перечислила симптомы дефицита железа - РИА Новости, 19.02.2024

Врач перечислила симптомы дефицита железа

Железо — важный элемент для организма человека, отметила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. В интервью радио Sputnik она назвала симптомы его дефицита и... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T02:10

2024-02-19T02:10

2024-02-19T02:10

общество

елена игнатикова

здоровье - общество

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МОСКВА,19 фев — РИА Новости. Железо — важный элемент для организма человека, отметила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. В интервью радио Sputnik она назвала симптомы его дефицита и способы профилактики этого состояния.Слабость, повышенная утомляемость и чувствительность к физическим нагрузкам могут быть признаками недостатка железа в организме, рассказала Игнатикова. Головокружения и головные боли тоже могут свидетельствовать об этом нарушении здоровья, добавила она."Может быть плохое самочувствие в душных помещениях, в метро или торговых центрах, где нет в большом количестве кислорода. Также отмечаются ломкость волос и ногтей, бледный вид кожи", – перечислила Игнатикова.Она рекомендует при появлении таких симптомов обратиться к врачу и пройти обследование. Пациенту с диагнозом "железодефицитная анемия" необходимо принимать лекарственные препараты, которые назначит специалист, подчеркнула Игнатикова.Включение в рацион определенных продуктов является хорошим способом профилактики этого заболевания, продолжила она."Отличный вариант для профилактики дефицита железа – говядина, там содержится достаточно большое количество животного белка, который необходим для синтеза гемоглобина. Плюс в говядине содержится много железа в доступной для человека форме, оно хорошо усваивается", – пояснила Игнатикова.По словам врача, ценным источником железа являются также субпродукты: язык, печень, сердце."Для усвоения железа нужны и другие вещества, в том числе витамин С, поэтому в зимний период стоит добавлять в рацион квашеную капусту, цитрусовые, яблоки", – посоветовала Елена Игнатикова в интервью радио Sputnik.Продукты, содержащие танины, наоборот, мешают железу усваиваться, предупредила она. Речь идет о чае, кофе и шоколаде, уточнила врач.

https://ria.ru/20231218/polifenoly-1916087668.html

https://ria.ru/20231130/vitamin-1727230345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, елена игнатикова, здоровье - общество