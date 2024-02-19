https://ria.ru/20240219/zemletryasenie-1928321016.html

В северно-западной части Кашмира произошло землетрясение магнитудой 5,5

В северно-западной части Кашмира произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 19.02.2024

В северно-западной части Кашмира произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северно-западной части Кашмира, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:33

2024-02-19T19:33

2024-02-19T19:33

кашмир

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в северно-западной части Кашмира, сообщает Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ). Землетрясение зафиксировано в 16.05 по времени UTC (19.05 мск), очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

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