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Расходы Новой Зеландии выросли на 84 процента с 2017 года, заявил премьер - РИА Новости, 19.02.2024
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09:26 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/zelandiya-1928161686.html
Расходы Новой Зеландии выросли на 84 процента с 2017 года, заявил премьер
Расходы Новой Зеландии выросли на 84 процента с 2017 года, заявил премьер - РИА Новости, 19.02.2024
Расходы Новой Зеландии выросли на 84 процента с 2017 года, заявил премьер
Положение новозеландской экономики "шаткое", по продуктивности она уступает странам бывшего Восточного блока, а госрасходы выросли на 84% с 2017 года, заявил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:26
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Положение новозеландской экономики "шаткое", по продуктивности она уступает странам бывшего Восточного блока, а госрасходы выросли на 84% с 2017 года, заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон в своем первом обращении к нации после вступления в должность. "Я должен быть честным с тобой, Новая Зеландия, и сказать: состояние нации шаткое", - приводит слова премьера Национальная партия Новой Зеландии на своем сайте. Лаксон отметил, что государственные расходы страны выросли на 84% с 2017 года, а госдолг вырос с пяти миллиардов новозеландских долларов (трех миллиарда долларов США) до "ошеломляющего прогноза в более чем 100 миллиардов новозеландских долларов" (около 60 миллиардов долларов США). "Экономика Новой Зеландии сейчас менее продуктивна, чем обширные территории бывшего Восточного блока, включая Польшу, Словению, Словакию и Литву... Инфляция остается высокой - кризис стоимости жизни еще не закончился, инфляция здесь выше, чем в Австралии, США, Канаде и Японии", - добавил премьер. Правительство Лаксона, сформированное коалицией трех правоцентристских партий, пообещало преодолеть кризис стоимости жизни, прекратив расточительные расходы и переориентировав центральный банк исключительно на обеспечение стабильности цен. Правительство рассчитывает, что жесткая фискальная политика поможет вернуть инфляцию к целевому уровню.
https://ria.ru/20230104/evropa-1843013777.html
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новая зеландия, польша, сша, в мире
Новая Зеландия, Польша, США, В мире
Расходы Новой Зеландии выросли на 84 процента с 2017 года, заявил премьер

Премьер Новой Зеландии заявил о росте госрасходов на 84% с 2017 года - премьер

CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New ZealandЗдание парламента Новой Зеландии
Здание парламента Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
CC BY 2.0 / Stephen Colebourne / Wellington, New Zealand
Здание парламента Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Положение новозеландской экономики "шаткое", по продуктивности она уступает странам бывшего Восточного блока, а госрасходы выросли на 84% с 2017 года, заявил премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон в своем первом обращении к нации после вступления в должность.
«
"Я должен быть честным с тобой, Новая Зеландия, и сказать: состояние нации шаткое", - приводит слова премьера Национальная партия Новой Зеландии на своем сайте.
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Лаксон отметил, что государственные расходы страны выросли на 84% с 2017 года, а госдолг вырос с пяти миллиардов новозеландских долларов (трех миллиарда долларов США) до "ошеломляющего прогноза в более чем 100 миллиардов новозеландских долларов" (около 60 миллиардов долларов США).
"Экономика Новой Зеландии сейчас менее продуктивна, чем обширные территории бывшего Восточного блока, включая Польшу, Словению, Словакию и Литву... Инфляция остается высокой - кризис стоимости жизни еще не закончился, инфляция здесь выше, чем в Австралии, США, Канаде и Японии", - добавил премьер.
Правительство Лаксона, сформированное коалицией трех правоцентристских партий, пообещало преодолеть кризис стоимости жизни, прекратив расточительные расходы и переориентировав центральный банк исключительно на обеспечение стабильности цен. Правительство рассчитывает, что жесткая фискальная политика поможет вернуть инфляцию к целевому уровню.
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