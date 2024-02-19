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Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу
Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу - РИА Новости, 19.02.2024
Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:12
2024-02-19T19:12
2024-02-19T19:28
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов, говорится в указе президента."Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, ...изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих ГИЛЬДЕМАЙСТЕР Бегайлигунген Гмбх (немецкая Gildemeister Beteiligungen GmbH)", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика, россия, владимир путин
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Экономика, Россия, Владимир Путин
Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу
Путин временно передал Ульяновский станкостроительный завод Росимуществу
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов, говорится в указе президента.
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, ...изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих ГИЛЬДЕМАЙСТЕР Бегайлигунген Гмбх (немецкая Gildemeister Beteiligungen GmbH)", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
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