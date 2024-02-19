https://ria.ru/20240219/zavod-1928317354.html

Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу

Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу - РИА Новости, 19.02.2024

Ульяновский станкостроительный завод временно передали Росимуществу

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:12

2024-02-19T19:12

2024-02-19T19:28

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества акций Ульяновского станкостроительного завода и других его активов, говорится в указе президента."Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, ...изменение, дополнив раздел IV пунктом 10 следующего содержания: 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский станкостроительный завод", принадлежащих ГИЛЬДЕМАЙСТЕР Бегайлигунген Гмбх (немецкая Gildemeister Beteiligungen GmbH)", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

https://ria.ru/20240116/rolf-1921528436.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика, россия, владимир путин