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Более 260 млн рублей по господдержке направят животноводству Забайкалья

Более 260 млн рублей по господдержке направят животноводству Забайкалья - РИА Новости, 19.02.2024

Более 260 млн рублей по господдержке направят животноводству Забайкалья

Животноводческой сфере Забайкальского края с марта текущего года по новым правилам направят 267 миллионов рублей в рамках господдержки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:31

2024-02-19T11:31

2024-02-19T11:31

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Животноводческой сфере Забайкальского края с марта текущего года по новым правилам направят 267 миллионов рублей в рамках господдержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, поддержка сферы АПК региона планируется сразу в нескольких направлениях. "На прошлой неделе подписали изменения в порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям из краевого бюджета, а также средств, поступивших из федерального бюджета в региональную казну, на поддержку приоритетных направлений в области животноводства", - сказал Батомункуев, слова которого приводит пресс-служба. Так, выплаты планируются по четырем видам государственной поддержки: субсидию в размере 185,5 миллиона рублей направят на поддержку мясного скотоводства; 39,3 миллиона рублей – в сферу племенного животноводства; 32,1 миллиона рублей на поддержку развития овцеводства, 10 миллионов рублей выделено на производство шерсти. Все финансовые средства региональные власти выплатят в срок до 1 апреля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край