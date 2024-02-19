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Более 260 млн рублей по господдержке направят животноводству Забайкалья
Более 260 млн рублей по господдержке направят животноводству Забайкалья - РИА Новости, 19.02.2024
Более 260 млн рублей по господдержке направят животноводству Забайкалья
Животноводческой сфере Забайкальского края с марта текущего года по новым правилам направят 267 миллионов рублей в рамках господдержки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:31
2024-02-19T11:31
2024-02-19T11:31
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Животноводческой сфере Забайкальского края с марта текущего года по новым правилам направят 267 миллионов рублей в рамках господдержки, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, поддержка сферы АПК региона планируется сразу в нескольких направлениях. "На прошлой неделе подписали изменения в порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям из краевого бюджета, а также средств, поступивших из федерального бюджета в региональную казну, на поддержку приоритетных направлений в области животноводства", - сказал Батомункуев, слова которого приводит пресс-служба. Так, выплаты планируются по четырем видам государственной поддержки: субсидию в размере 185,5 миллиона рублей направят на поддержку мясного скотоводства; 39,3 миллиона рублей – в сферу племенного животноводства; 32,1 миллиона рублей на поддержку развития овцеводства, 10 миллионов рублей выделено на производство шерсти. Все финансовые средства региональные власти выплатят в срок до 1 апреля.
https://ria.ru/20240215/grant-1927579663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Забайкальский край
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости
. Животноводческой сфере Забайкальского края
с марта текущего года по новым правилам направят 267 миллионов рублей в рамках господдержки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев, поддержка сферы АПК региона планируется сразу в нескольких направлениях.
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"На прошлой неделе подписали изменения в порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям из краевого бюджета, а также средств, поступивших из федерального бюджета в региональную казну, на поддержку приоритетных направлений в области животноводства", - сказал Батомункуев, слова которого приводит пресс-служба.
Так, выплаты планируются по четырем видам государственной поддержки: субсидию в размере 185,5 миллиона рублей направят на поддержку мясного скотоводства; 39,3 миллиона рублей – в сферу племенного животноводства; 32,1 миллиона рублей на поддержку развития овцеводства, 10 миллионов рублей выделено на производство шерсти.
Все финансовые средства региональные власти выплатят в срок до 1 апреля.