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В Британии сообщили об инциденте в водах у берегов Йемена
В Британии сообщили об инциденте в водах у берегов Йемена - РИА Новости, 19.02.2024
В Британии сообщили об инциденте в водах у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Британии заявило, что получило данные об инциденте, произошедшем в водах у берегов Йемена. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T00:33
2024-02-19T00:33
2024-02-19T00:33
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Британии заявило, что получило данные об инциденте, произошедшем в водах у берегов Йемена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 35 морских милях к югу от Мокки, Йемен. Власти проводят расследование. Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности", - говорится в заявлении управления. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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в мире, йемен, красное море, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, великобритания
В мире, Йемен, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания
В Британии сообщили об инциденте в водах у берегов Йемена
ВМС Британии сообщили об инциденте в водах у берегов Йемена