https://ria.ru/20240219/yadernoeoruzhie-1928207054.html
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО - РИА Новости, 19.02.2024
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО
Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек выступает против размещения в стране ядерного оружия, сказал он в эфире Польского радио. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:35
2024-02-19T12:35
2024-02-19T12:44
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек выступает против размещения в стране ядерного оружия, сказал он в эфире Польского радио. "Я хотел бы, чтобы на территории нашей страны этого элемента не было", - сказал Взентек, отвечая на вопрос о перспективах размещения в Польше ядерного оружия. Он пояснил, что наличие в Польше ядерного оружия увеличило бы уровень потенциальной опасности для страны в случае вооруженного конфликта. Ранее власти Польши выразили желание разместить на территории страны американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.
https://ria.ru/20240217/oruzhie-1927949785.html
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польша, в мире
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ядерного оружия