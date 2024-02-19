Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 19.02.2024 (обновлено: 12:44 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/yadernoeoruzhie-1928207054.html
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО - РИА Новости, 19.02.2024
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО
Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек выступает против размещения в стране ядерного оружия, сказал он в эфире Польского радио. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:35
2024-02-19T12:44
польша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек выступает против размещения в стране ядерного оружия, сказал он в эфире Польского радио. "Я хотел бы, чтобы на территории нашей страны этого элемента не было", - сказал Взентек, отвечая на вопрос о перспективах размещения в Польше ядерного оружия. Он пояснил, что наличие в Польше ядерного оружия увеличило бы уровень потенциальной опасности для страны в случае вооруженного конфликта. Ранее власти Польши выразили желание разместить на территории страны американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.
https://ria.ru/20240217/oruzhie-1927949785.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, в мире
Польша, В мире
Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ЯО

Замглавы Минобороны Польши выступил против размещения в стране ядерного оружия

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взентек выступает против размещения в стране ядерного оружия, сказал он в эфире Польского радио.
«
"Я хотел бы, чтобы на территории нашей страны этого элемента не было", - сказал Взентек, отвечая на вопрос о перспективах размещения в Польше ядерного оружия.
Он пояснил, что наличие в Польше ядерного оружия увеличило бы уровень потенциальной опасности для страны в случае вооруженного конфликта.
Ранее власти Польши выразили желание разместить на территории страны американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Генсек НАТО выступил против идеи общеевропейского ядерного оружия
17 февраля, 14:04
 
ПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала