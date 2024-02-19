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В Ингушетии бывшего главврача обвинили по делу о взятке сотруднику ФСБ
В Ингушетии бывшего главврача обвинили по делу о взятке сотруднику ФСБ - РИА Новости, 19.02.2024
В Ингушетии бывшего главврача обвинили по делу о взятке сотруднику ФСБ
Прокуратура в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача районной больницы, которого обвиняют в даче... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:59
2024-02-19T16:59
2024-02-19T16:59
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россия
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НАЛЬЧИК, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура в Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача районной больницы, которого обвиняют в даче взятки в 2,5 миллиона рублей сотруднику УФСБ, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, в октябре 2023 года главврач Джейрахской районной больницы предложил сотруднику УФСБ России по Ингушетии взятку в сумме 2,5 миллиона рублей за непроведение им оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление хищения бюджетных средств в учреждении", - говорится в сообщении. Отмечается, что передача взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов, которые задержали главного врача на месте преступления. Ему предъявлено обвинение по статье "Дача взятки в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.
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происшествия, россия
В Ингушетии бывшего главврача обвинили по делу о взятке сотруднику ФСБ
В Ингушетии экс-главврача обвинили в даче взятки в 2,5 млн рублей сотруднику ФСБ