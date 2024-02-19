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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/vzryvy-1928154492.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 19.02.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:33
2024-02-19T08:33
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. "Херсон… Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко. Воздушная тревога в регионе не объявлялась. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Украинские власти сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале.
"Херсон… Несколько взрывов прогремели в прибрежных зонах", - написал Мрочко.
Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская область
 
 
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