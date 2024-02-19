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Балицкий прокомментировал взрыв в мелитопольской спортшколе - РИА Новости, 19.02.2024
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13:50 19.02.2024 (обновлено: 13:52 19.02.2024)
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Балицкий прокомментировал взрыв в мелитопольской спортшколе
Балицкий прокомментировал взрыв в мелитопольской спортшколе - РИА Новости, 19.02.2024
Балицкий прокомментировал взрыв в мелитопольской спортшколе
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал халатностью взрыв в спортшколе Мелитополя, по его словам, с должностных лиц взяты РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:50
2024-02-19T13:52
происшествия
мелитополь
запорожская область
евгений балицкий
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал халатностью взрыв в спортшколе Мелитополя, по его словам, с должностных лиц взяты пояснения относительно случившегося. В субботу, 17 февраля в одной из спортивных школ Мелитополя в Запорожской области прозвучал взрыв. Как заявили в Telegram-канале запорожского следственного управления СК РФ, причиной взрыва стало непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения. В результате инцидента несколько человек получили незначительные травмы, им на месте была оказана медицинская помощь. Следователи проводят процессуальную проверку. ЧП произошло на базе детско-юношеской спортивной школы №3 в Мелитополе, где проходил Открытый кубок по самбо среди юношей и девушек. "Это вопиющий случай халатного отношения к своим обязанностям. Разбирательство держу на личном контроле, будут приняты соответствующие решения в отношении всех ответственных", - написал Балицкий. По его словам, по факту происшествия в спортивной школе создана комиссия по расследованию. "Сегодня прошло первое заседание комиссии, с должностных лиц взяты пояснения относительно случившегося, проводится проверка бездействия при организации мероприятия с участием несовершеннолетних", - подчеркнул губернатор.
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происшествия, мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, Следственный комитет России (СК РФ)
Балицкий прокомментировал взрыв в мелитопольской спортшколе

Губернатор Балицкий назвал вопиющей халатностью взрыв в спортшколе в Мелитополе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал халатностью взрыв в спортшколе Мелитополя, по его словам, с должностных лиц взяты пояснения относительно случившегося.
В субботу, 17 февраля в одной из спортивных школ Мелитополя в Запорожской области прозвучал взрыв. Как заявили в Telegram-канале запорожского следственного управления СК РФ, причиной взрыва стало непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения. В результате инцидента несколько человек получили незначительные травмы, им на месте была оказана медицинская помощь. Следователи проводят процессуальную проверку. ЧП произошло на базе детско-юношеской спортивной школы №3 в Мелитополе, где проходил Открытый кубок по самбо среди юношей и девушек.
«
"Это вопиющий случай халатного отношения к своим обязанностям. Разбирательство держу на личном контроле, будут приняты соответствующие решения в отношении всех ответственных", - написал Балицкий.
По его словам, по факту происшествия в спортивной школе создана комиссия по расследованию.
"Сегодня прошло первое заседание комиссии, с должностных лиц взяты пояснения относительно случившегося, проводится проверка бездействия при организации мероприятия с участием несовершеннолетних", - подчеркнул губернатор.
 
ПроисшествияМелитопольЗапорожская областьЕвгений БалицкийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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