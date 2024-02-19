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Балицкий прокомментировал взрыв в мелитопольской спортшколе

Балицкий прокомментировал взрыв в мелитопольской спортшколе - РИА Новости, 19.02.2024

Балицкий прокомментировал взрыв в мелитопольской спортшколе

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал халатностью взрыв в спортшколе Мелитополя, по его словам, с должностных лиц взяты РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:50

2024-02-19T13:50

2024-02-19T13:52

происшествия

мелитополь

запорожская область

евгений балицкий

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале назвал халатностью взрыв в спортшколе Мелитополя, по его словам, с должностных лиц взяты пояснения относительно случившегося. В субботу, 17 февраля в одной из спортивных школ Мелитополя в Запорожской области прозвучал взрыв. Как заявили в Telegram-канале запорожского следственного управления СК РФ, причиной взрыва стало непроизвольное нажатие на спусковой крючок ручного противотанкового гранатомета во время демонстрации образцов вооружения. В результате инцидента несколько человек получили незначительные травмы, им на месте была оказана медицинская помощь. Следователи проводят процессуальную проверку. ЧП произошло на базе детско-юношеской спортивной школы №3 в Мелитополе, где проходил Открытый кубок по самбо среди юношей и девушек. "Это вопиющий случай халатного отношения к своим обязанностям. Разбирательство держу на личном контроле, будут приняты соответствующие решения в отношении всех ответственных", - написал Балицкий. По его словам, по факту происшествия в спортивной школе создана комиссия по расследованию. "Сегодня прошло первое заседание комиссии, с должностных лиц взяты пояснения относительно случившегося, проводится проверка бездействия при организации мероприятия с участием несовершеннолетних", - подчеркнул губернатор.

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, запорожская область, евгений балицкий, следственный комитет россии (ск рф)