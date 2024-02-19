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Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных - РИА Новости, 19.02.2024
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15:24 19.02.2024 (обновлено: 15:25 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/voennye-1928261498.html
Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных
Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных - РИА Новости, 19.02.2024
Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ поздравил россиян с наступающим 23 февраля,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:24
2024-02-19T15:25
россия
михаил мишустин
безопасность
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ поздравил россиян с наступающим 23 февраля, председатель правительства отметил, что необходимо делать все для оказания всесторонней поддержки российских военным - от вооружений до социальной помощи. 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны. "Заседание координационного совета проходит в преддверии Дня защитника Отечества, который у нас отмечается уже более 100 лет. Хочу от всей души поздравить наших защитников Родины с наступающим праздником, вас также уважаемые коллеги. Пожелать вам всего самого доброго. Сейчас России вновь приходится противостоять недружественным действиям и мы должны, конечно, оказывать нашим военным, которые находятся на передовой, всестороннюю поддержку - от вооружений до социальной помощи и, соответственно, современных средств реабилитации", - сказал Мишустин. В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве – торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата.
https://ria.ru/20240219/mishustin-1928257005.html
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россия, михаил мишустин, безопасность
Россия, Михаил Мишустин, Безопасность
Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных

Мишустин: необходимо делать все для всесторонней поддержки российских военных

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ поздравил россиян с наступающим 23 февраля, председатель правительства отметил, что необходимо делать все для оказания всесторонней поддержки российских военным - от вооружений до социальной помощи.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
«
"Заседание координационного совета проходит в преддверии Дня защитника Отечества, который у нас отмечается уже более 100 лет. Хочу от всей души поздравить наших защитников Родины с наступающим праздником, вас также уважаемые коллеги. Пожелать вам всего самого доброго. Сейчас России вновь приходится противостоять недружественным действиям и мы должны, конечно, оказывать нашим военным, которые находятся на передовой, всестороннюю поддержку - от вооружений до социальной помощи и, соответственно, современных средств реабилитации", - сказал Мишустин.
В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве – торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Мишустин заявил о продолжении создания защитных сооружений на линии фронта
Вчера, 15:07
 
РоссияМихаил МишустинБезопасность
 
 
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