https://ria.ru/20240219/voennye-1928261498.html

Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных

Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных - РИА Новости, 19.02.2024

Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ поздравил россиян с наступающим 23 февраля,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:24

2024-02-19T15:24

2024-02-19T15:25

россия

михаил мишустин

безопасность

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ поздравил россиян с наступающим 23 февраля, председатель правительства отметил, что необходимо делать все для оказания всесторонней поддержки российских военным - от вооружений до социальной помощи. 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны. "Заседание координационного совета проходит в преддверии Дня защитника Отечества, который у нас отмечается уже более 100 лет. Хочу от всей души поздравить наших защитников Родины с наступающим праздником, вас также уважаемые коллеги. Пожелать вам всего самого доброго. Сейчас России вновь приходится противостоять недружественным действиям и мы должны, конечно, оказывать нашим военным, которые находятся на передовой, всестороннюю поддержку - от вооружений до социальной помощи и, соответственно, современных средств реабилитации", - сказал Мишустин. В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве – торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата.

https://ria.ru/20240219/mishustin-1928257005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, безопасность