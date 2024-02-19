Мишустин призвал делать все для поддержки российских военных
Мишустин: необходимо делать все для всесторонней поддержки российских военных
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ поздравил россиян с наступающим 23 февраля, председатель правительства отметил, что необходимо делать все для оказания всесторонней поддержки российских военным - от вооружений до социальной помощи.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
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"Заседание координационного совета проходит в преддверии Дня защитника Отечества, который у нас отмечается уже более 100 лет. Хочу от всей души поздравить наших защитников Родины с наступающим праздником, вас также уважаемые коллеги. Пожелать вам всего самого доброго. Сейчас России вновь приходится противостоять недружественным действиям и мы должны, конечно, оказывать нашим военным, которые находятся на передовой, всестороннюю поддержку - от вооружений до социальной помощи и, соответственно, современных средств реабилитации", - сказал Мишустин.
В День защитника Отечества в России не только чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных Сил страны, но этот день является также неформальным народным праздником всех мужчин. Он празднуется как коллегами в своих коллективах, так и в семьях, и носит массовый характер. В этот день поздравляют также и женщин – ветеранов Великой Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Одна из традиций праздника в Москве – торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле неизвестного солдата.