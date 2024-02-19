https://ria.ru/20240219/vizit-1928154877.html

Президент Киргизии посетит Россию

Президент Киргизии посетит Россию - РИА Новости, 19.02.2024

Президент Киргизии посетит Россию

Президент Киргизии Садыр Жапаров 20-21 февраля посетит РФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил заведующий отделом внешней политики... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:38

2024-02-19T08:38

2024-02-19T08:54

киргизия

россия

садыр жапаров

владимир путин

в мире

казань

рустам минниханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598909444_0:161:2828:1752_1920x0_80_0_0_ae66bbccc36bec46eb6e3b05edc9f05d.jpg

БИШКЕК, 19 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 20-21 февраля посетит РФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Муратбек Азымбакиев, слова которого приводятся на сайте главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию", - заявил он.По словам завотделом, Жапаров примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани."На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным и главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах", - уточнил Азымбакиев.

https://ria.ru/20231012/pvo-1902302855.html

киргизия

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, в мире, казань, рустам минниханов