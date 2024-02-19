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Президент Киргизии посетит Россию
Президент Киргизии посетит Россию - РИА Новости, 19.02.2024
Президент Киргизии посетит Россию
Президент Киргизии Садыр Жапаров 20-21 февраля посетит РФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил заведующий отделом внешней политики... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T08:38
2024-02-19T08:38
2024-02-19T08:54
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БИШКЕК, 19 фев - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 20-21 февраля посетит РФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Муратбек Азымбакиев, слова которого приводятся на сайте главы государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию", - заявил он.По словам завотделом, Жапаров примет участие в официальной церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани."На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным и главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах", - уточнил Азымбакиев.
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киргизия, россия, садыр жапаров, владимир путин, в мире, казань, рустам минниханов
Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, В мире, Казань, Рустам Минниханов
Президент Киргизии посетит Россию
Президент Киргизии Жапаров планирует встретиться с Путиным во время визита в РФ