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Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 19.02.2024 (обновлено: 10:43 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/video-1928178010.html
Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке
Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке
Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который российские войска полностью освободили от ВСУ. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T10:40
2024-02-19T10:43
специальная военная операция на украине
авдеевка
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который российские войска полностью освободили от ВСУ.На административных зданиях завода водрузили российские флаги. Подразделения противника, как рассказали в военном ведомстве, продолжили беспорядочное отступление.Вечером 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с успехом и важной победой.Авдеевка — пригород Донецка, бои за который шли с начала СВО. Ее освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить город от атак ВСУ.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
авдеевка
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РИА Новости
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В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Сейчас военные проводят окончательную зачистку города от боевиков, разминируют дороги и здания. В настоящее время российские подразделения освободили Авдеевский коксохимический завод.
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авдеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке

Минобороны РФ показало видео с освобожденного коксохимического завода в Авдеевке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который российские войска полностью освободили от ВСУ.
На административных зданиях завода водрузили российские флаги.
Подразделения противника, как рассказали в военном ведомстве, продолжили беспорядочное отступление.
Вечером 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с успехом и важной победой.
Авдеевка — пригород Донецка, бои за который шли с начала СВО. Ее освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить город от атак ВСУ.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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