https://ria.ru/20240219/video-1928178010.html

Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке

Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024

Минобороны России опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке

Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который российские войска полностью освободили от ВСУ. РИА Новости, 19.02.2024

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2024-02-19T10:40

2024-02-19T10:43

специальная военная операция на украине

авдеевка

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с коксохимического завода в Авдеевке, который российские войска полностью освободили от ВСУ.На административных зданиях завода водрузили российские флаги. Подразделения противника, как рассказали в военном ведомстве, продолжили беспорядочное отступление.Вечером 17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с успехом и важной победой.Авдеевка — пригород Донецка, бои за который шли с начала СВО. Ее освобождение позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить город от атак ВСУ.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

авдеевка

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В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Сейчас военные проводят окончательную зачистку города от боевиков, разминируют дороги и здания. В настоящее время российские подразделения освободили Авдеевский коксохимический завод. 2024-02-19T10:40 true PT4M52S

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авдеевка, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф