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В России расширили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 19.02.2024
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15:30 19.02.2024 (обновлено: 15:41 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/veteran-1928263457.html
В России расширили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий
В России расширили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 19.02.2024
В России расширили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий
Правительство России утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии, сообщается на сайте кабмина со ссылкой... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:30
2024-02-19T15:41
общество
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина."Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий и право на социальные льготы, в частности льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата."Согласно постановлению, принимать решение о выдаче удостоверения будет специальная комиссия, созданная приказом командующего округом войск национальной гвардии России. Также комиссия будет направлять удостоверение в воинскую часть, на базе которой создано добровольческое формирование. Для того чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, гражданин должен подать заявление на имя командира этой воинской части", - добавляется в сообщении.Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, должностные лица воинской части, где проходит службу доброволец, будут заниматься их розыском самостоятельно.Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования, был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 декабря 2023 года.
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общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В России расширили правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий

Утверждены правила выдачи удостоверения ветерана добровольцам Росгвардии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДоброволец на передовой Угледарского направления.
Доброволец на передовой Угледарского направления. - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Доброволец на передовой Угледарского направления.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«
"Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила выдачи этого документа утверждены постановлением правительства. Речь идёт о гражданах, вступивших в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий и право на социальные льготы, в частности льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату коммунальных платежей в размере 50%, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Кроме того, гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, полагается ежемесячная денежная выплата.
"Согласно постановлению, принимать решение о выдаче удостоверения будет специальная комиссия, созданная приказом командующего округом войск национальной гвардии России. Также комиссия будет направлять удостоверение в воинскую часть, на базе которой создано добровольческое формирование. Для того чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, гражданин должен подать заявление на имя командира этой воинской части", - добавляется в сообщении.
Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, должностные лица воинской части, где проходит службу доброволец, будут заниматься их розыском самостоятельно.
Федеральный закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своём составе добровольческие формирования, был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 декабря 2023 года.
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ОбществоРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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