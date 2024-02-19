https://ria.ru/20240219/vengriya-1928255274.html

Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО

Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 19.02.2024

Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы получить от нее согласие на вступление Швеции в НАТО. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:02

2024-02-19T15:02

2024-02-19T15:02

в мире

швеция

венгрия

виктор орбан

нато

дональд туск

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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы получить от нее согласие на вступление Швеции в НАТО. "Несколько слов об Орбане (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), его позиции, касающейся присутствия Швеции в Североатлантическом альянсе. Я думаю, это недопустимо, что одна страна блокирует вступление. Думаю, я не один так думаю. Поэтому нужно осуществлять давление на наших друзей в Будапеште, чтобы они сделали то, что должны", - сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. "Проблема заключается в том, что я никогда не слышал каких-либо аргументов… касающихся задержки голосования в венгерском парламенте. Это недопустимо", — добавил он. Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.

https://ria.ru/20240218/vengriya-1928069640.html

https://ria.ru/20240216/siyyarto-1927876262.html

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, венгрия, виктор орбан, нато, дональд туск