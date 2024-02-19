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Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 19.02.2024
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15:02 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/vengriya-1928255274.html
Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО
Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 19.02.2024
Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы получить от нее согласие на вступление Швеции в НАТО. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:02
2024-02-19T15:02
в мире
швеция
венгрия
виктор орбан
нато
дональд туск
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы получить от нее согласие на вступление Швеции в НАТО. "Несколько слов об Орбане (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), его позиции, касающейся присутствия Швеции в Североатлантическом альянсе. Я думаю, это недопустимо, что одна страна блокирует вступление. Думаю, я не один так думаю. Поэтому нужно осуществлять давление на наших друзей в Будапеште, чтобы они сделали то, что должны", - сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. "Проблема заключается в том, что я никогда не слышал каких-либо аргументов… касающихся задержки голосования в венгерском парламенте. Это недопустимо", — добавил он. Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
https://ria.ru/20240218/vengriya-1928069640.html
https://ria.ru/20240216/siyyarto-1927876262.html
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в мире, швеция, венгрия, виктор орбан, нато, дональд туск
В мире, Швеция, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Дональд Туск
Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО

Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы добиться вступления Швеции в НАТО

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы получить от нее согласие на вступление Швеции в НАТО.
"Несколько слов об Орбане (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), его позиции, касающейся присутствия Швеции в Североатлантическом альянсе. Я думаю, это недопустимо, что одна страна блокирует вступление. Думаю, я не один так думаю. Поэтому нужно осуществлять давление на наших друзей в Будапеште, чтобы они сделали то, что должны", - сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
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"Проблема заключается в том, что я никогда не слышал каких-либо аргументов… касающихся задержки голосования в венгерском парламенте. Это недопустимо", — добавил он.
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
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В миреШвецияВенгрияВиктор ОрбанНАТОДональд Туск
 
 
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