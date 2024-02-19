Туск призвал надавить на Венгрию по вопросу вступления Швеции в НАТО
Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы добиться вступления Швеции в НАТО
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 фев – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал надавить на Венгрию, чтобы получить от нее согласие на вступление Швеции в НАТО.
"Несколько слов об Орбане (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан), его позиции, касающейся присутствия Швеции в Североатлантическом альянсе. Я думаю, это недопустимо, что одна страна блокирует вступление. Думаю, я не один так думаю. Поэтому нужно осуществлять давление на наших друзей в Будапеште, чтобы они сделали то, что должны", - сказал Туск журналистам после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Проблема заключается в том, что я никогда не слышал каких-либо аргументов… касающихся задержки голосования в венгерском парламенте. Это недопустимо", — добавил он.
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.