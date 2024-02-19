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Власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации - РИА Новости, 19.02.2024
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12:03 19.02.2024 (обновлено: 15:10 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/vengriya-1928196552.html
Власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации
Власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации - РИА Новости, 19.02.2024
Власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации
Двухпартийная делегация американских сенаторов 18 февраля посетила Будапешт c целью призвать правительство Венгрии немедленно одобрить заявку Швеции на... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:03
2024-02-19T15:10
в мире
венгрия
швеция
будапешт
джейк салливан
петер сийярто
нато
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Двухпартийная делегация американских сенаторов 18 февраля посетила Будапешт c целью призвать правительство Венгрии немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, но с ними никто не встретился, передает Associated Press."Согласие Венгрии и вашего премьер-министра окажет большую услугу свободолюбивым странам во всем мире", — заявил сенатор Том Тиллис на пресс-конференции в посольстве США в столице Венгрии.Тем не менее никто из правительства не принял приглашение на встречу. Члены делегации Джин Шахин и Крис Мерфи выразили разочарование таким поступком руководства Венгрии и назвали его позицию "странной и вызывающей беспокойство".Кроме того, Тиллис и Шахин намерены внести в в американский конгресс резолюцию с осуждением Будапешта за задержку приема Швеции в НАТО, "отступление от демократии" и сопротивление введению антироссийских санкций.Венгрия — единственная из 31 страны НАТО, кто не ратифицировал заявку Швеции на присоединение к альянсу. В начале февраля советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Штатов небезгранично и от Венгрии ждут скорейшего решения по этому вопросу. Глава МИД Петер Сийярто ответил на это, что Венгрия — суверенная страна, ее не волнуют инструкции США.При этом премьер-министр Виктор Орбан говорил, что правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к военному блоку, но депутаты парламента не полны энтузиазма ратифицировать их заявки, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. В апреле прошлого года Финляндия стала 31-м членом альянса, а Швеция до сих пор не получила одобрения Будапешта.
https://ria.ru/20240216/siyyarto-1927876262.html
https://ria.ru/20240216/nato-1927741343.html
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в мире, венгрия, швеция, будапешт, джейк салливан, петер сийярто, нато
В мире, Венгрия, Швеция, Будапешт, Джейк Салливан, Петер Сийярто, НАТО
Власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации

Власти Венгрии проигнорировали визит сенаторов США для беседы о Швеции и НАТО

© AP Photo / Mariam ZuhaibЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Двухпартийная делегация американских сенаторов 18 февраля посетила Будапешт c целью призвать правительство Венгрии немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, но с ними никто не встретился, передает Associated Press.
"Согласие Венгрии и вашего премьер-министра окажет большую услугу свободолюбивым странам во всем мире", — заявил сенатор Том Тиллис на пресс-конференции в посольстве США в столице Венгрии.
Тем не менее никто из правительства не принял приглашение на встречу. Члены делегации Джин Шахин и Крис Мерфи выразили разочарование таким поступком руководства Венгрии и назвали его позицию "странной и вызывающей беспокойство".
Кроме того, Тиллис и Шахин намерены внести в в американский конгресс резолюцию с осуждением Будапешта за задержку приема Швеции в НАТО, "отступление от демократии" и сопротивление введению антироссийских санкций.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Сийярто посоветовал США не давить на Венгрию в вопросе приема Швеции в НАТО
16 февраля, 20:04
Венгрия — единственная из 31 страны НАТО, кто не ратифицировал заявку Швеции на присоединение к альянсу. В начале февраля советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Штатов небезгранично и от Венгрии ждут скорейшего решения по этому вопросу. Глава МИД Петер Сийярто ответил на это, что Венгрия — суверенная страна, ее не волнуют инструкции США.
При этом премьер-министр Виктор Орбан говорил, что правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к военному блоку, но депутаты парламента не полны энтузиазма ратифицировать их заявки, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. В апреле прошлого года Финляндия стала 31-м членом альянса, а Швеция до сих пор не получила одобрения Будапешта.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В НАТО разработают план развертывания сил по всей Европе, пишут СМИ
16 февраля, 10:59
 
В миреВенгрияШвецияБудапештДжейк СалливанПетер СийяртоНАТО
 
 
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