https://ria.ru/20240219/vengriya-1928196552.html

Власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации

Власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации - РИА Новости, 19.02.2024

Власти Венгрии проигнорировали визит американской делегации

Двухпартийная делегация американских сенаторов 18 февраля посетила Будапешт c целью призвать правительство Венгрии немедленно одобрить заявку Швеции на... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:03

2024-02-19T12:03

2024-02-19T15:10

в мире

венгрия

швеция

будапешт

джейк салливан

петер сийярто

нато

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Двухпартийная делегация американских сенаторов 18 февраля посетила Будапешт c целью призвать правительство Венгрии немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, но с ними никто не встретился, передает Associated Press."Согласие Венгрии и вашего премьер-министра окажет большую услугу свободолюбивым странам во всем мире", — заявил сенатор Том Тиллис на пресс-конференции в посольстве США в столице Венгрии.Тем не менее никто из правительства не принял приглашение на встречу. Члены делегации Джин Шахин и Крис Мерфи выразили разочарование таким поступком руководства Венгрии и назвали его позицию "странной и вызывающей беспокойство".Кроме того, Тиллис и Шахин намерены внести в в американский конгресс резолюцию с осуждением Будапешта за задержку приема Швеции в НАТО, "отступление от демократии" и сопротивление введению антироссийских санкций.Венгрия — единственная из 31 страны НАТО, кто не ратифицировал заявку Швеции на присоединение к альянсу. В начале февраля советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Штатов небезгранично и от Венгрии ждут скорейшего решения по этому вопросу. Глава МИД Петер Сийярто ответил на это, что Венгрия — суверенная страна, ее не волнуют инструкции США.При этом премьер-министр Виктор Орбан говорил, что правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к военному блоку, но депутаты парламента не полны энтузиазма ратифицировать их заявки, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО в мае 2022 года на фоне событий на Украине. В апреле прошлого года Финляндия стала 31-м членом альянса, а Швеция до сих пор не получила одобрения Будапешта.

https://ria.ru/20240216/siyyarto-1927876262.html

https://ria.ru/20240216/nato-1927741343.html

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в мире, венгрия, швеция, будапешт, джейк салливан, петер сийярто, нато