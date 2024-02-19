На Украине переименовали суда в честь новых российских городов
Украинское Дунайское пароходство переименовало суда в честь новых городов РФ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках "дерусификации" переименовало несколько судов в честь городов, вошедших в состав РФ по итогам референдумов, в частности, судно "Хабаровск" переименовали в "Мариуполь", а судно "Звенигород" - в "Севастополь".
"Мариуполь, Геническ, Севастополь: Украинское Дунайское пароходство сменило название 23-х судов. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов", - написал генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что судно "Хабаровск" теперь стало "Мариуполем", судно "Иваново" переименовано в честь города Геническ. Мариуполь находится в ДНР, а Геническ входит в состав Херсонской области. Эти регионы стали субъектами РФ по итогам референдумов в сентябре 2022 года.
Кроме того, как сообщает гендиректор пароходства, судно "Звенигород" переименовано в "Севастополь", вошедший по итогам референдума в Крыму в марте 2014 года в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.