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На Украине переименовали суда в честь новых российских городов - РИА Новости, 19.02.2024
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16:17 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928274240.html
На Украине переименовали суда в честь новых российских городов
На Украине переименовали суда в честь новых российских городов - РИА Новости, 19.02.2024
На Украине переименовали суда в честь новых российских городов
Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках "дерусификации" переименовало несколько судов в честь городов, вошедших в состав РФ по итогам референдумов, в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:17
2024-02-19T16:17
россия
украина
геническ
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках "дерусификации" переименовало несколько судов в честь городов, вошедших в состав РФ по итогам референдумов, в частности, судно "Хабаровск" переименовали в "Мариуполь", а судно "Звенигород" - в "Севастополь". "Мариуполь, Геническ, Севастополь: Украинское Дунайское пароходство сменило название 23-х судов. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов", - написал генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что судно "Хабаровск" теперь стало "Мариуполем", судно "Иваново" переименовано в честь города Геническ. Мариуполь находится в ДНР, а Геническ входит в состав Херсонской области. Эти регионы стали субъектами РФ по итогам референдумов в сентябре 2022 года. Кроме того, как сообщает гендиректор пароходства, судно "Звенигород" переименовано в "Севастополь", вошедший по итогам референдума в Крыму в марте 2014 года в состав России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, геническ, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Геническ, Владимир Путин, В мире
На Украине переименовали суда в честь новых российских городов

Украинское Дунайское пароходство переименовало суда в честь новых городов РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках "дерусификации" переименовало несколько судов в честь городов, вошедших в состав РФ по итогам референдумов, в частности, судно "Хабаровск" переименовали в "Мариуполь", а судно "Звенигород" - в "Севастополь".
"Мариуполь, Геническ, Севастополь: Украинское Дунайское пароходство сменило название 23-х судов. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов", - написал генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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Он отметил, что судно "Хабаровск" теперь стало "Мариуполем", судно "Иваново" переименовано в честь города Геническ. Мариуполь находится в ДНР, а Геническ входит в состав Херсонской области. Эти регионы стали субъектами РФ по итогам референдумов в сентябре 2022 года.
Кроме того, как сообщает гендиректор пароходства, судно "Звенигород" переименовано в "Севастополь", вошедший по итогам референдума в Крыму в марте 2014 года в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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