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В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
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12:43 19.02.2024 (обновлено: 12:47 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928212159.html
В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине
В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине
В Кремле не планируют каких-либо заявлений к 10-й годовщине государственного переворота на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:43
2024-02-19T12:47
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Кремле не планируют каких-либо заявлений к 10-й годовщине государственного переворота на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У Кремля не будет никаких заявлений, нет поводов для каких-то заявлений. А что касается оценок того переворота, который состоялся на Украине и который привел к делегитимизации власти на Украине, то эти оценки (давались) на самых различных уровнях, в том числе и со стороны президента России (Владимира Путина – ред.) неоднократно", - сказал Песков.
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украина, в мире, дмитрий песков
Украина, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине

Песков: Кремль не планирует заявлений к 10-й годовщине госпереворота на Украине

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве. Февраль 2014
Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014 - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Кремле не планируют каких-либо заявлений к 10-й годовщине государственного переворота на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У Кремля не будет никаких заявлений, нет поводов для каких-то заявлений. А что касается оценок того переворота, который состоялся на Украине и который привел к делегитимизации власти на Украине, то эти оценки (давались) на самых различных уровнях, в том числе и со стороны президента России (Владимира Путина – ред.) неоднократно", - сказал Песков.
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