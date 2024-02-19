https://ria.ru/20240219/ukraina-1928212159.html

В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине

В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине - РИА Новости, 19.02.2024

В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине

В Кремле не планируют каких-либо заявлений к 10-й годовщине государственного переворота на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:43

2024-02-19T12:43

2024-02-19T12:47

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Кремле не планируют каких-либо заявлений к 10-й годовщине государственного переворота на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У Кремля не будет никаких заявлений, нет поводов для каких-то заявлений. А что касается оценок того переворота, который состоялся на Украине и который привел к делегитимизации власти на Украине, то эти оценки (давались) на самых различных уровнях, в том числе и со стороны президента России (Владимира Путина – ред.) неоднократно", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

украина

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Ольга Фомченкова

украина, в мире, дмитрий песков