https://ria.ru/20240219/ukraina-1928212159.html
В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине
В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине - РИА Новости, 19.02.2024
В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине
В Кремле не планируют каких-либо заявлений к 10-й годовщине государственного переворота на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:43
2024-02-19T12:43
2024-02-19T12:47
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Кремле не планируют каких-либо заявлений к 10-й годовщине государственного переворота на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У Кремля не будет никаких заявлений, нет поводов для каких-то заявлений. А что касается оценок того переворота, который состоялся на Украине и который привел к делегитимизации власти на Украине, то эти оценки (давались) на самых различных уровнях, в том числе и со стороны президента России (Владимира Путина – ред.) неоднократно", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дмитрий песков
Украина, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле не планируют заявлений к десятой годовщине переворота на Украине
Песков: Кремль не планирует заявлений к 10-й годовщине госпереворота на Украине