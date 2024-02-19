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В Молдавии мужчину задержали за помощь украинским уклонистам - РИА Новости, 19.02.2024
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17:25 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/uklonist-1928295532.html
В Молдавии мужчину задержали за помощь украинским уклонистам
В Молдавии мужчину задержали за помощь украинским уклонистам - РИА Новости, 19.02.2024
В Молдавии мужчину задержали за помощь украинским уклонистам
Гражданин Молдавии задержан за соучастие в организации незаконного пересечения границы для двух украинцев призывного возраста, каждый из которых заплатил... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:25
2024-02-19T17:25
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КИШИНЕВ, 19 фев — РИА Новости. Гражданин Молдавии задержан за соучастие в организации незаконного пересечения границы для двух украинцев призывного возраста, каждый из которых заплатил проводнику 4 тысячи долларов, сообщила в понедельник пресс-служба молдавской Пограничной полиции. "Пограничная полиция задержала на месте преступления мужчину, являющегося соучастником преступной группы, специализирующейся на организации нелегальной миграции двух граждан Украины. В ходе проверок были идентифицированы двое украинских мужчин в возрасте 33 и 34 лет. Каждому из них пришлось заплатить сумму в 4000 долларов, чтобы попасть на территорию Молдавии", - сообщается в Telegram-канале Погранполиция. По предварительной информации, задержанный мужчина выполнял роль проводника и должен был сопроводить украинцев вплоть до границы с Румынией. Мигранты обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, молдавия, румыния, украина
В мире, Молдавия, Румыния, Украина
В Молдавии мужчину задержали за помощь украинским уклонистам

В Молдавии мужчину задержали за помощь уклонистам с Украины пересечь границу

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Молдовии
Сотрудник полиции в Молдовии - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудник полиции в Молдовии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 фев — РИА Новости. Гражданин Молдавии задержан за соучастие в организации незаконного пересечения границы для двух украинцев призывного возраста, каждый из которых заплатил проводнику 4 тысячи долларов, сообщила в понедельник пресс-служба молдавской Пограничной полиции.
"Пограничная полиция задержала на месте преступления мужчину, являющегося соучастником преступной группы, специализирующейся на организации нелегальной миграции двух граждан Украины. В ходе проверок были идентифицированы двое украинских мужчин в возрасте 33 и 34 лет. Каждому из них пришлось заплатить сумму в 4000 долларов, чтобы попасть на территорию Молдавии", - сообщается в Telegram-канале Погранполиция.
По предварительной информации, задержанный мужчина выполнял роль проводника и должен был сопроводить украинцев вплоть до границы с Румынией. Мигранты обратились с просьбой о предоставлении убежища на территории Молдавии.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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